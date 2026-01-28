Juve, le possibili avversarie ai playoff degli ottavi di Champions League

Equilibrio e reti inviolate tra Juventus e Monaco a Montecarlo nel match valido per l'ultima giornata della Fase Campionato di Champions League . I bianconeri mancano l'accesso diretto agli ottavi tra le prime 8 della competizione, ma volano comunque ai playoff degli ottavi di Champions League da testa di serie , ottenendo il fattore campo a favore nella sfida di ritorno. La Vecchia Signora chiude con 13 punti (due pareggi e tre vittorie); passa il girone anche la squadra del Principato, che avanza a 10 punti, in una gara disputata su ritmi bassi e senza grandi occasioni da una parte e dall'altra.

Juve, chi potrebbe affrontare ai playoff di Champions League

I bianconeri di Spalletti sono 13esimi in classifica della Fase Campionato della Champions League. Le prime otto squadre classificate hanno ottenuto l'accesso diretto agli ottavi di Champions League, mentre le squadre qualificate dal nono al ventiquattresimo posto invece si sfideranno ai playoff, i cui accoppiamenti verranno decisi nel sorteggio di venerdì 30 gennaio a Nyon, in Svizzera, con le qualificate dal 9° al 16° posto formeranno quattro coppie di teste di serie, che verranno accoppiate con le non teste di serie, quelle dal 17° al 24° posto. Per questo la Juve potrebbe affrontare il Galatasaray (20°) o il Bruges (19°). Sono due le sfide previste che comunque vedranno una partita di andata e una di ritorno con la squadra testa di serie (la Juventus appunto) che giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni club giocherà una volta il martedì e una il mercoledì con le date previste di andata tra il 17 e il 18 febbraio 2026 e di ritorno tra il 24 e 25 febbraio 2026.