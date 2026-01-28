Clamoroso, il portiere Trubin segna il 4-2 con il Real: Mourinho show, si prende i playoff e ora può incontrare l'Inter!

Chmpions League, i risultati dell'ultima giornata

Qualificazione all'ultima giornata anche per l'Olympiakos, che batte 2-1 l'Ajax in trasferta. L'Arsenal, invece, conferma il primato in classifica grazie al 3-2 sull'ormai eliminato Kairat Almaty. Stesso risultato per lo Sporting CP, che al San Mames batte l'Athletic Bilbao e si qualifica tra le prime otto. Anche il Bodo/Glimt ottiene tre punti fondamentali sul campo dell'Atletico Madrid (1-2) per staccare il pass play-off.

PSG ai play-off. Barça, City e Liverpool tra le prime otto

Vittoria davanti ai propri tifosi per Barcellona, Manchester City e Liverpool, che si impongono rispettivamente 4-1 contro il Copenaghen, 2-0 contro il Galatasaray e 6-0 contro il Qarabag e blindano le loro posizioni per evitare i play-off. Stesso discorso per Bayern Monaco e Tottenham, ma in trasferta: i bavaresi si impongono 2-1 sul PSV, gli inglesi 2-0 in Germania sull'Eintracht Francoforte. Ai play-off, infine, il Bayer Leverkusen che si impone 3-0 sul Villarreal, così come PSG e Newcastle dopo l'1-1 al Parco dei Principi. Vittoria per l'orgoglio del Pafos sulla Slavia Praga: 4-1.