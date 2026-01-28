Spalletti, siparietto con un giornalista: "Osimhen? Vuoi andare tu a fare il sorteggio?"

Spalletti: "Siamo stati sotto il livello"

Non ci gira intorno Spalletti nel commentare la prestazione dei suoi: "Siamo stati sotto livello, la gara non ha dato grandi spunti: non siamo riusciti ad esprimerci come eravamo abituati nell'ultimo periodo. In fase difensiva abbiamo sbrogliato diversi pericoli, ma da metà campo in su serviva maggiore qualità e, calando la qualità di tutta la squadra, viene meno anche la possibilità del singolo di emergere. I tanti cambi nella formazione iniziale? Ho fatto sostituzioni per dare brillantezza e per concedere una chance a chi aveva giocato meno, anche perché c'era tanta fatica accumulata: non siamo stati così bravi a rimanere compatti, il Monaco ti costringeva a corse di cento metri all'indietro".

Playoff con Osimhen? Spalletti risponde così

Ai playoff la Juve, che ha chiuso tredicesima, potrebbe incrociare il Brugge. Molto più affascinante, invece, l'incrocio con il Galatasaray di Osimhen, che il tecnico conosce molto bene visto il passato al Napoli. Spalletti scherza sulla domanda del giornalista sul possibile incontro con l'attaccante nigeriano e incalza: "Sapevo che ci andava Chiellini al sorteggio, vuoi andare a farlo tu? Se tu già lo sai... Noi abbiamo le potenzialità per affrontare tutti, Osimhen ha tante qualità ed è molto veloce in ripartenza ma anche il cliente di stasera non era così lento".