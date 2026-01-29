Marsiglia fuori dalla Champions, furia De Zerbi: "Dobbiamo chiedere scusa. Io primo responsabile ma..."

BRUGES (BELGIO) - Serata da dimenticare per il Marsiglia in Champions League. La formazione di mister Roberto De Zerbi crolla 3-0 al 'Jan Breydel' contro i padroni di casa del Bruges e, complice il successo del Benfica sul Real Madrid, è fuori dai playoff per differenza reti. Un'uscita di scena inaccettabile per il tecnico italiano che, in conferenza stampa, si è sfogato così, puntando il dito soprattutto contro i suoi giocatori: "È un’eliminazione molto brutta, difficile da accettare, ma bisogna farlo. Non si può iniziare una partita storica in questo modo, non è possibile. Dobbiamo esserne consapevoli e capire il perché. Io sono il responsabile - spiega De Zerbi - ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza. In campo c’era tanta esperienza. Non so quale sarà la reazione dei miei giocatori, non so nemmeno cosa fare adesso. È davvero duro ed è molto negativo per tutti". Poi sottolinea: "Sapevamo che il Bruges era una squadra forte, ma così no. Non so se questa eliminazione condizionerà il resto della stagione. Sono uscito arrabbiato. Anche se ci fossimo qualificati, non sarei stato contento".