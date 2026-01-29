Delirio nella tv portoghese: il prete parla ma il gol di Trubin al 98' scatena la festa. La reazione è virale

LISBONA (PORTOGALLO) - Grande festa in casa Benfica per il passaggio del turno in Champions League . Le 'Aquile' di Mourinho battono al ' Da Luz ' e sotto una pioggia incessante il Real Madrid di Mbappé e del suo allievo Arbeloa . Il 4-2 finale per i biancorossi porta l'insolita firma di Anatolij Trubin , il portiere della formazione portoghese, il cui colpo di testa vincente al 98' regala allo Special One un'insperata qualificazione ai playoff della massima competizione continentale per club ai danni del Marsiglia di Zerbi che esce di scena, punito dalla differenza reti. Il clamoroso gol del portiere ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del Benfica , in particolare quelli di un canale tv portoghese, e fatto sorridere un... prete .

Delirio nella tv portoghese: il prete parla ma segna Trubin al 98'. La reazione è virale

Sui social è diventata virale la reazione di un cardinale cattolico portoghese, Americo Aguiar, ospite del canale televisivo locale 'Now'. Intervistato dal conduttore in merito ai danni causati dalle recenti tempeste e al rapporto tra Dio e il maltempo, Aguiar ha avuto un sussulto di paura quando, improvvisamente, il Benfica ha segnato il gol del 4-2 contro il Real Madrid: dal dietro le quinte si sono infatti sentite urla di gioia e delirio per una rete che ha cambiato il destino della formazione di Lisbona in Champions League. Dopo un iniziale fase di smarrimento, conduttore e cardinale hanno sorriso e in seguito scherzato sugli sviluppi del match del 'Da Luz'. Un curioso siparietto, definito 'esilarante' e virale sui social media lusitani.