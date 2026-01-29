Napoli, Inter, Juve e Atalanta: quanto hanno guadagnato le squadre italiane finora in Champions League

Quale italiana ha guadagnato di più?

Per stimare i guadagni accumulati sino ad ora grazie alla Champions League, bisogna considerare, vittorie, pareggi, sconfitte e soprattutto il piazzamento nella classifica complessiva e dunque il passaggio del turno. Al primo posto tra le italiane, c'è l'Inter, che avrebbe portato a casa circa 68 milioni di euro. Poco più sotto ci sono Juventus e Atalanta, rispettivamente con 63 e 60 milioni di euro. Meno fortunato il Napoli, che complice l'eliminazione porta a casa 'solo' 50 milioni di euro. Ovviamente per le altre tre italiane il bilancio non è ancora da considerarsi concluso, in quanto il superamento delle fasi successive può ancora fruttare molto.