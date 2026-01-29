Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Napoli, Inter, Juve e Atalanta: quanto hanno guadagnato le squadre italiane finora in Champions League

Alla fine della Fase Campionato ecco l'incasso totale ricavato per ogni club nella massima competizione europea
2 min
TagsChampionsnapoliInter

La Champions League è sicuramente un ottimo modo per le squadre di aumentare i ricavi, tra partecipazione, bonus e passaggi dei turni, le società possono aggiungere introiti nelle proprie casse, utili per le mstagioni successive. La fine della fase di campionato, oltre a darci un primo risultato del ranking Uefa, ci permette di conoscere i ricavi delle italiane fino a questo momento grazie allla Champions.

Quale italiana ha guadagnato di più?

Per stimare i guadagni accumulati sino ad ora grazie alla Champions League, bisogna considerare, vittorie, pareggi, sconfitte e soprattutto il piazzamento nella classifica complessiva e dunque il passaggio del turno. Al primo posto tra le italiane, c'è l'Inter, che avrebbe portato a casa circa 68 milioni di euro. Poco più sotto ci sono Juventus e Atalanta, rispettivamente con 63 e 60 milioni di euro. Meno fortunato il Napoli, che complice l'eliminazione porta a casa 'solo' 50 milioni di euro. Ovviamente per le altre tre italiane il bilancio non è ancora da considerarsi concluso, in quanto il superamento delle fasi successive può ancora fruttare molto.

 

 

