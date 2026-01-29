Quinta italiana in Champions, l'Italia sorpassata nel Ranking Uefa: cosa cambia dopo l'eliminazione del Napoli

Ranking Uefa: come è messa l'Italia?

Al momento l'Italia non è messa benissimo, infatti, l'ultima giornata di Champions, non ha portato i risultati sperati, soprattutto perché delle 7 italiane nelle competizioni Uefa (Champions, Europa e Conference), una - il Napoli - è già stata eliminata, e si aspetterà il verdetto uscente dalle altre due competizioni per Roma, Bologna e Fiorentina. Per quanto riguarda le posizioni nel ranking, l'Italia è scivolata al quinto posto, ben lontana dalle prime due posizioni che garantiscono una squadra in più in Champions. La prima posizione è dell'Inghilterra (con ancora 9 squadre su 9 in corsa), che si trova a 20.069 punti ed è ormai, quasi certa di rimanere in testa alla classifica. Seconda, terza e quarta posizione sono occupate rispettivamente da Germania (5.285 punti e 6 squadre su 7) Portogallo, la vera rivelazione di queste competizioni Uefa (14.700 punti e 4 squadre su 5) e poi la Spagna (14.375 e 6 squadre su 8). L'italia in quinta posizione ha 14.250 punti e al momento ancora 6 squadre su 7 che possono decidere le sorti di questo ranking.

Come funziona il ranking Uefa

La classifica finale è data dai punti accumulati dalle squadre durante le competizioni Uefa. Ogni nazione accumula 2 punti a vittoria ed 1 solo punto per i pareggi e si divide il totale per il numero di partecipanti. In più si considerano dei bonus relativi alla partecipazione alla Champions, il piazzamento ed il passaggio dei turni delle competizioni. Dunque delle 7 squadre inizialmente qualificate, l'Italia può ancora contare su 6 di queste, in attesa dei risultati di Europa League e Conference.

La Top10 aggiornata:

1. Inghilterra (9 su 9) 20.069

2. Germania (6 su 7) 15.285

3. Portogallo (4 su 5) 14.700

4. Spagna (6 su 8) 14.375

5. Italia (6 su 7) 14.250

6. Polonia (3 su 4) 13.625

7. Francia (6 su 7) 12.714

8. Cipro (2 su 4) 11.906

9. Grecia (4 su 5) 11.400

10. Danimarca (1 su 4) 10.500