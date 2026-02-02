Galatasaray, Lang avvisa la Juve: "So come si batte, con Napoli e Psv..."

ISTANBUL (TURCHIA) - Noa Lang lancia la sfida alla Juve . L'esterno olandese classe 1999 ha lasciato il Napoli durante la sessione invernale del calciomercato , accasandosi al Galatasaray con la formula del prestito con diritto di riscatto. Proprio ieri, domenica 1° febbraio, Lang ha debuttato da titolare in Super Lig con la maglia dei ' Cimbom ' contro il Kayserispor , demolito con un pesante 4-0 . Un risultato che ha galvanizzato il tecnico giallorosso, Okan Buruk , e lo stesso Noa Lang , letteralmente scatenato nelle interviste post-partita.

Galatasaray, Lang avvisa la Juve: "So come si batte, l'ho fatto con Napoli e Psv"

Nella mix zone del 'Rams Park' di Istanbul, il calciatore olandese ha infatti lanciato il guanto di sfida alla Juventus, prossima avversaria del 'suo' Galatasaray ai playoff di Champions League (gara di andata in programma a Istanbul il 17 febbraio, ritorno a Torino il 25): "La Juventus è una squadra molto forte, ma so come si vince contro di loro", ha sottolineato Lang ai microfoni del sito specializzato 'Sabah Spor'. "Due-tre mesi fa, quando vestivo la maglia del Napoli, li abbiamo battuti (2-1 azzurro al 'Maradona' lo scorso 7 dicembre, decisiva la doppietta di Hojlund, ndr). Anche l'anno scorso, con il Psv, siamo riusciti a eliminarli dall'Europa (anche in quell'occasione ai playoff, ndr). Spero di ripetermi con il Galatasaray. L'atmosfera oggi (ieri, ndr) al 'RAMS Park' era fantastica, ma contro la Juve sarà ancora più infuocata".