Pogba, incubo senza fine: è fuori anche dalla lista Champions

Pogba escluso dalla lista Champions del Monaco: calvario senza fine

Arrivato a parametro zero a fine giugno dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping, Paul Pogba ha collezionato appena 30 minuti con la maglia del Monaco in Ligue 1, subentrando in tre partite di campionato. Lo scorso 22 novembre, in casa del Rennes, la prima gara ufficiale con la squadra del Principato, a 799 giorni dall'ultima volta. Poi, di nuovo gli infortuni. Stavolta, un problema al polpaccio sinistro, accusato nel mese di dicembre. Fermo ai box, ha assistito dalla tribuna anche al match tra Monaco e Juventus, andato in scena il 28 gennaio. E adesso, complici tempi di recupero ancora non definiti, è fuori dalla lista Champions.

Monaco, il ds Scuro: "Quando torna Pogba? Non c'è una risposta chiara"

L'infortunio di Paul Pogba continua a preoccupare tifosi e addetti ai lavori, così come i suoi tempi di recupero: "Quando torna Pogba? Non c'è una risposta chiara a questa domanda - ha detto in conferenza stampa Thiago Scuro, ds del Monaco -. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare. Tutto il reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni".