giovedì 5 febbraio 2026
Pogba, incubo senza fine: è fuori anche dalla lista Champions

L'ex centrocampista della Juve non prenderà parte ai playoff che vedranno protagonista il Monaco contro il Psg di Luis Enrique
3 min
Paul Pogba escluso dalla lista UEFA in vista dei playoff di Champions League. Questa la scelta del Monaco a pochi giorni dal doppio confronto tutto francese con il Psg di Luis Enrique, campione d'Europa in carica. Calvario senza fine per l'ex centrocampista della Juventus, fermo da metà dicembre per un nuovo infortunio muscolare.

Pogba escluso dalla lista Champions del Monaco: calvario senza fine

Arrivato a parametro zero a fine giugno dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping, Paul Pogba ha collezionato appena 30 minuti con la maglia del Monaco in Ligue 1, subentrando in tre partite di campionato. Lo scorso 22 novembre, in casa del Rennes, la prima gara ufficiale con la squadra del Principato, a 799 giorni dall'ultima volta. Poi, di nuovo gli infortuni. Stavolta, un problema al polpaccio sinistro, accusato nel mese di dicembre. Fermo ai box, ha assistito dalla tribuna anche al match tra Monaco e Juventus, andato in scena il 28 gennaio. E adesso, complici tempi di recupero ancora non definiti, è fuori dalla lista Champions.

Monaco, il ds Scuro: "Quando torna Pogba? Non c'è una risposta chiara"

L'infortunio di Paul Pogba continua a preoccupare tifosi e addetti ai lavori, così come i suoi tempi di recupero: "Quando torna Pogba? Non c'è una risposta chiara a questa domanda - ha detto in conferenza stampa Thiago Scuro, ds del Monaco -. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare. Tutto il reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni".

 

