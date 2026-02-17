Dove vedere Galatasaray-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario

Via ai playoff di Champions League . A Istanbul, la Juventus di Luciano Spalletti fa visita al Galatasaray dell'ex Napoli Victor Osimhen in occasione della gara d'andata del doppio confronto che si chiuderà a Torino la prossima settimana. Riflettori puntati su Kenan Yildiz , che torna in patria per lasciar brillare nuovamente la sua stella. Dopo le feroci polemiche che hanno caratterizzato il match con l'Inter , i bianconeri proveranno a ritrovarsi e a centrare un risultato positivo in vista del ritorno.

Galatasaray-Juve, l'orario

Galatasaray-Juve andrà in scena oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 18:45 all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul.

Dove vedere Galatasaray-Juve in diretta tv

Galatasaray-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Galatasaray-Juve, dove vedere in streaming i playoff di Champions League

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della gara d'andata dei playoff di Champions League in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.