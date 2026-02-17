Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Galatasaray-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario

Yildiz e compagni in campo ad Istanbul per la gara d'andata dei playoff di Champions League: le probabili scelte di Okan Buruk e Spalletti
TagsChampions LeagueGalatasarayjuve

Via ai playoff di Champions League. A Istanbul, la Juventus di Luciano Spalletti fa visita al Galatasaray dell'ex Napoli Victor Osimhen in occasione della gara d'andata del doppio confronto che si chiuderà a Torino la prossima settimana. Riflettori puntati su Kenan Yildiz, che torna in patria per lasciar brillare nuovamente la sua stella. Dopo le feroci polemiche che hanno caratterizzato il match con l'Inter, i bianconeri proveranno a ritrovarsi e a centrare un risultato positivo in vista del ritorno.

Galatasaray-Juve, l'orario

Galatasaray-Juve andrà in scena oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 18:45 all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul.

Dove vedere Galatasaray-Juve in diretta tv

Galatasaray-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Galatasaray-Juve, dove vedere in streaming i playoff di Champions League

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della gara d'andata dei playoff di Champions League in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Okan Buruk e Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): U. Cakir; Sallai, D. Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; B. Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.

A disposizione: 19 Güvenc, 12 Sen, 9 Icardi, 17 Elmali, 21 Kutucu, 23 Ayhan, 10 Sané, 20 Gundogan, 64 Kahraman, 67 Karasu, 68 Koçak, 90 Singo.

Squalificati: Lemina. Diffidati: Jakobs, Sanchez, Lang. Indisponibili: -.

JUVE (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 32 Cabal, 4 Gatti, 13 Boga, 17 Adzic, 21 Miretti, 18 Kostic, 11 Zhegrova, 20 Openda.

Squalificati: -. Diffidati: Holm, Kelly, Cambiaso, Cabal, Locatelli. Indisponibili: David, Vlahovic, Holm.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Via ai playoff di Champions League. A Istanbul, la Juventus di Luciano Spalletti fa visita al Galatasaray dell'ex Napoli Victor Osimhen in occasione della gara d'andata del doppio confronto che si chiuderà a Torino la prossima settimana. Riflettori puntati su Kenan Yildiz, che torna in patria per lasciar brillare nuovamente la sua stella. Dopo le feroci polemiche che hanno caratterizzato il match con l'Inter, i bianconeri proveranno a ritrovarsi e a centrare un risultato positivo in vista del ritorno.

Galatasaray-Juve, l'orario

Galatasaray-Juve andrà in scena oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 18:45 all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul.

Dove vedere Galatasaray-Juve in diretta tv

Galatasaray-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Galatasaray-Juve, dove vedere in streaming i playoff di Champions League

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della gara d'andata dei playoff di Champions League in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Spalletti, siparietto in conferenzaMcKennie, la risposta sul rinnovo
1
Dove vedere Galatasaray-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Okan Buruk e Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS