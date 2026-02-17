Dove vedere Galatasaray-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario
Via ai playoff di Champions League. A Istanbul, la Juventus di Luciano Spalletti fa visita al Galatasaray dell'ex Napoli Victor Osimhen in occasione della gara d'andata del doppio confronto che si chiuderà a Torino la prossima settimana. Riflettori puntati su Kenan Yildiz, che torna in patria per lasciar brillare nuovamente la sua stella. Dopo le feroci polemiche che hanno caratterizzato il match con l'Inter, i bianconeri proveranno a ritrovarsi e a centrare un risultato positivo in vista del ritorno.
Galatasaray-Juve, l'orario
Galatasaray-Juve andrà in scena oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 18:45 all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul.
Dove vedere Galatasaray-Juve in diretta tv
Galatasaray-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Galatasaray-Juve, dove vedere in streaming i playoff di Champions League
Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della gara d'andata dei playoff di Champions League in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Okan Buruk e Spalletti
GALATASARAY (4-2-3-1): U. Cakir; Sallai, D. Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; B. Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.
A disposizione: 19 Güvenc, 12 Sen, 9 Icardi, 17 Elmali, 21 Kutucu, 23 Ayhan, 10 Sané, 20 Gundogan, 64 Kahraman, 67 Karasu, 68 Koçak, 90 Singo.
Squalificati: Lemina. Diffidati: Jakobs, Sanchez, Lang. Indisponibili: -.
JUVE (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 32 Cabal, 4 Gatti, 13 Boga, 17 Adzic, 21 Miretti, 18 Kostic, 11 Zhegrova, 20 Openda.
Squalificati: -. Diffidati: Holm, Kelly, Cambiaso, Cabal, Locatelli. Indisponibili: David, Vlahovic, Holm.
