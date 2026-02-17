Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

Borussia Dortmund-Atalanta , Kovac contro Palladino , atto primo del doppio confronto della sfida che vale l'accesso agli ottavi di finale di Champions League . La Dea ha chiuso la Fase Campionato al quindicesimo posto, il Borussia al diciassettesimo. Chi vince affronterà Arsenal o Bayern Monaco . La gara di ritorno è in programma alla New Balanca Arena mercoledì 25 febbraio con calcio d'inizio alle 21.

Borussia Dortmund-Atalanta, l'orario

Borussia Dortmund-Atalanta è in programma oggi, martedì 17 gennaio, alle ore 21, al Signal Iduna Park di Dortmund.

Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in diretta tv

Borussia Dortmund-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Borussia Dortmund-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252).

Borussia Dortmund-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Borussia Dortmund-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.