Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario
Borussia Dortmund-Atalanta, Kovac contro Palladino, atto primo del doppio confronto della sfida che vale l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. La Dea ha chiuso la Fase Campionato al quindicesimo posto, il Borussia al diciassettesimo. Chi vince affronterà Arsenal o Bayern Monaco. La gara di ritorno è in programma alla New Balanca Arena mercoledì 25 febbraio con calcio d'inizio alle 21.
Borussia Dortmund-Atalanta, l'orario
Borussia Dortmund-Atalanta è in programma oggi, martedì 17 gennaio, alle ore 21, al Signal Iduna Park di Dortmund.
Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in diretta tv
Borussia Dortmund-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Borussia Dortmund-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252).
Borussia Dortmund-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Borussia Dortmund-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Borussia Dortmund-Atalanta, le probabili formazioni
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Reggiani; Ryerson, Nmecha, Jo. Bellingham, Svensson; Fábio Silva, Brandt; Guirassy. A disposizione: Meyer, Ozcan, Mane, Chukwuemeka, Sabitzer, Couto, Adeyemi, Inacio, Beier. Allenatore: Kovac.
Indisponibili: Emre Can, Schlotterbeck, Sule.
Squalificati: -.
Diffidati: Adeyemi, Bensebaini.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Bellanova, Hien, Kossounou, Sulemana, Bakker, Musah, Vavassori, Pasalic, Krstovic. Allenatore: Palladino.
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori.
Squalificati: -.
Diffidati: De Roon, Musah.
