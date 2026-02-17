Corriere dello Sport.it
Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Signal Iduna Park, valida per l'andata dei playoff di Champions League: le probabili formazioni di Kovac e Palladino
borussia dortmund atalanta Champions League

Borussia Dortmund-Atalanta, Kovac contro Palladino, atto primo del doppio confronto della sfida che vale l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. La Dea ha chiuso la Fase Campionato al quindicesimo posto, il Borussia al diciassettesimo. Chi vince affronterà Arsenal o Bayern Monaco. La gara di ritorno è in programma alla New Balanca Arena mercoledì 25 febbraio con calcio d'inizio alle 21.

Borussia Dortmund-Atalanta, l'orario

Borussia Dortmund-Atalanta è in programma oggi, martedì 17 gennaio, alle ore 21, al Signal Iduna Park di Dortmund.

Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in diretta tv

Borussia Dortmund-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Borussia Dortmund-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252).

Borussia Dortmund-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Borussia Dortmund-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Borussia Dortmund-Atalanta, le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Reggiani; Ryerson, Nmecha, Jo. Bellingham, Svensson; Fábio Silva, Brandt; Guirassy. A disposizione: Meyer, Ozcan, Mane, Chukwuemeka, Sabitzer, Couto, Adeyemi, Inacio, Beier. Allenatore: Kovac.

Indisponibili: Emre Can, Schlotterbeck, Sule.

Squalificati: -.

Diffidati: Adeyemi, Bensebaini.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Bellanova, Hien, Kossounou, Sulemana, Bakker, Musah, Vavassori, Pasalic, Krstovic. Allenatore: Palladino. 

Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori.

Squalificati: -.

Diffidati: De Roon, Musah.

