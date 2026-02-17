Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dove vedere Juve-Galatasaray in tv? Sky o Prime Video, orario© Juventus FC via Getty Images

Dove vedere Juve-Galatasaray in tv? Sky o Prime Video, orario

Yildiz e compagni ospiteranno i turchi allo Stadium nella gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League: tutte le info
1 min
TagsjuveGalatasarayChampions League

La Juventus è chiamata alla rimonta nella doppia sfida contro il Galatasaray. Dopo la sconfitta dell'andata a Istanbul, la squadra di Spalletti ospita il club turco a Torino nella sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League.

Juve-Galatasaray, l'orario

Juve-Galatasaray andrà in scena mercoledì 25 febbraio, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino

Dove vedere Juve-Galatasaray in diretta tv

Juve-Galatasaray sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Amazon Prime Video.

Juve-Galatasaray, dove vedere in streaming i playoff di Champions League

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della gara di ritorno dei playoff di Champions League in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

La Juve cade a IstanbulLa serata folle di Cabal

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS