Dove vedere Juve-Galatasaray in tv? Sky o Prime Video, orario
La Juventus è chiamata alla rimonta nella doppia sfida contro il Galatasaray. Dopo la sconfitta dell'andata a Istanbul, la squadra di Spalletti ospita il club turco a Torino nella sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League.
Juve-Galatasaray, l'orario
Juve-Galatasaray andrà in scena mercoledì 25 febbraio, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino
Dove vedere Juve-Galatasaray in diretta tv
Juve-Galatasaray sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Amazon Prime Video.
Juve-Galatasaray, dove vedere in streaming i playoff di Champions League
Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della gara di ritorno dei playoff di Champions League in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.