Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Galatasaray-Juve diretta Champions League: segui l'andata dei playoff LIVE

Galatasaray-Juve diretta Champions League: segui l'andata dei playoff LIVE

Luciano Spalletti contro Victor Osimhen a Istanbul. I bianconeri alla ricerca di una vittoria importante: aggiornamenti in tempo reale
1 min
TagsChampions LeagueGalatasarayJuventus
Aggiorna

Torna la Champions League. La Juventus, a pochi giorni dalla sconfitta tra le polemiche di San Siro contro l'Inter, va in scena a Istanbul contro il Galatasaray per la sfida di andata dei playoff. Luciano Spalletti ritrova Victor Osimhen, con cui ha vinto lo Scudetto al Napoli nel 2023. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 2013, con la vittoria dei turchi ai gironi della massima competizion europeo. Segui la gara d'andata dei playoff sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

17:01

Manca sempre meno al fischio d'inizio

Il fischio d'inizio della partita tra il Galatasaray e la Juventus è in programma alle 18:45.

RAMS Park/Stadio Ali Sami Yen - Istanbul

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Le ultime sulla Champions LeagueLa Penna-Bastoni: hanno sbagliato tutti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS