21:58

Comolli, le parole nel pre-partita

La serata della Juve era iniziata con le parole di Comolli su quanto accaduto in Inter-Juve.

21:43

Kelly, errore clamoroso: la sequenza

Tanti gli errori individuali da parte dei giocatori bianconeri. In particolare quello di Kelly: ecco la sequenza.

21:30

Spalletti: "Abbiamo sbagliato tanto"

"Cosa possiamo cambiare? Non bisogna rifare gli stessi errori che abbiamo ripetuto in queste partite, perchè abbiamo commesso delle leggerezze. Ora dobbiamo valutare perché non solo questa sera abbiamo dato la possibilità di crearci problemi. Ora dobbiamo fare ordine e cercare di non farci segnare gol. Soprattutto in quelli dove abbiamo sbagliato dobbiamo fare qualcosa di differente. Non devo prendere giudicare nulla, ma prenderne atto. Nel finale di primo tempo aveva finito male perchè qua rischi se ti chiudi tutto dietro. Poi abbiamo sbagliato tanto e la frittatina è stata completa".

21:28

Spalletti: "Yildiz sta bene, ma..."

"Non sono preoccupato, però ritorno come se fossi all'inizio e non sono preoccupato. Adesso dobbiamo mettere insieme tutto e basarsi attraverso le esperienze che abbiamo fatto. Yildiz sta bene e si porta a giro delle responsabilità e carichi di lavori importanti perchè viene sempre raddoppiato. Forse bisognerà cambiare qualcosa perché abbiamo fatto un po' di fatica. San Siro fa parte delle fatiche e le sconfitte sono più difficili da superare e dobbiamo fare doppia reazione sia fisica che muscolare. L'ultima volta che abbiamo preso 5 gol? Non mi ricordo quando abbiamo preso 5 gol e non mi interessa ricordarmelo".

21:23

Spalletti sul rosso a Cabal e la rimonta

Inizia la conferenza stampa di Spalletti: "Se in queste partite fai certe leggerezze poi diventa tutto amplificato. Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l'inferiorità numerica ha reso tutto più difficile. In tutti i gol presi ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l'aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro. Cabal è un ragazzo sensibile e professionista esemplare e forse subisce questi carichi di responsabilità. A volte gli capita di non riuscire a controllarsi, perchè è passato troppo poco da un giallo e l'altro. Però abbiamo pagato troppo caro quella che è stata questa situazione. Poi ci abbiamo messo del nostro perchè abbiamo fatto 3 errori peggiorando la situazione. Noi proveremo a rimontare questa situazione. Ora bisogna prendere in considerazione di fare qualcosa di differente".

21:14

Kalulu sulle scuse di Bastoni

"I gol vengono da errori nostri. Non possiamo concedere tutti questi gol, dobbiamo rientrare e capire bene che è successo stasera. Stasera è andata, ci concentriamo sul ritorno. Stanchezza? No, è una partita di Champions che tutti vogliamo giocare, è andata così. Sono stato molto nervoso dopo l'episodio con Bastoni. Dire troppe cose non servirebbe a niente, devo pensare soltanto al campo e dare il meglio possibile. Scuse di Bastoni? Non le avevo viste. Questo episodio ci penso la sera, ma devo guardare avanti e non pensarci più".

21:05

Locatelli: "Eravamo scarichi e non ce lo possiamo permettere"

"Rimonta? Difficile parlarne, poi dobbiamo giocare col Como. Daremo il massimo, metteremo almeno il cuore anche se sarà difficilissimo. L'episodio del rosso condiziona la partita, diventa difficile. Ma abbiamo fatto anche errori individuali. Eravamo scarichi e non ce lo possiamo permettere. Sono tutti step di crescita che dobbiamo fare in fretta". Così Locatelli nel post-partita.

21:00

Spalletti: "Bremer potrebbe avere dei problemi"

"Voglio sempre giocare in situazioni normali, in estremo pericolo si può buttare via il pallone. Non riesco a capire questo fatto di giocare la palla sempre, bisogna giocare per costruire qualcosa. Abbiamo una squadra che ha una struttura di questo genere. Qualche volta la palla va levata e alleggerita. Se poi un giocatore si prende doppio giallo in 20 minuti diventa tutto più difficile. Cosa farò adesso? Cercheremo di organizzare una rimonta, prendendoci le nostre responsabilità. È inutile dire tante parole senza fare dei fatti. In questo periodo noi si fa delle cose fatte bene ma poi ci mettiamo sempre del nostro nei problemi sul risultato della partita. A livello individuale non siamo ancora al top. L'espulsione ha una forza dentro la difficoltà della partita, ma poi si lavora e siamo professionisti. Dobbiamo rendere conto alla società e ad una città. Bremer bisogna valutarlo perché potrebbe avere dei problemi".

20:55

Spalletti sui troppi gol subiti

"Troppi gol subiti? Io ho la convizione che noi possiamo allegerire la manovra difensiva giocando a calcio. Non abbiamo giocatori che giocano di ripartenza o che hanno solidità difensiva da non far passare niente. Dobbiamo giocare la partita e far vedere che possiamo gestirla. Come qualità di gioco siamo sempre a rischio di prendere gol"

20:53

Spalletti: "Abbiamo fatto tre passi indietro"

Spalletti ai microfoni di Sky: "Analisi della partita? Abbiamo finito male il primo tempo, abbiamo cercato di mettere ordine ma siamo calati dal punto di vista del carattere. Abbiamo fatto tre passi indietro stasera. Cabal? Queste partite qui con uno ammonito è buono toglierlo per gestire la situazione".

20:51

Koopmeiners: "Non posso essere felice. Ritorno? Ecco cosa dobbiamo fare"

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, due grandi gol, ma dovevamo tenere la palla di più. Il secondo tempo non è andato bene, adesso dobbiamo stare zitti e pensare a quello che possiamo fare in campo. Ribaltare il risultato? Dobbiamo guardare il video e fare tre gol, è così. Ho fatto due gol importanti ma non posso essere felice. Mi sento bene e sento che posso essere importante. Voglio aiutare la squadra, oggi i due gol non contano nulla". Così Koopmeiners nel post-partita.

20:45

Cabal, serata folle: la sequenza del doppio giallo

Tra i protagonisti, in negativo, di questa serata c'è senza dubbio Cabal, che si fa espellere per doppia ammonizione nel giro di 20 minuti: ecco cosa è successo.

20:42

Disastro Juve, il Galatasaray vince 5-2: la partita

La Juve sogna con la doppietta di Koopmeiners, che gli permette di chiudere in vantaggio il primo tempo. Poi, nella ripresa, il disastro: il Galatasaray dilaga e alla fine vince 5-2, con un vantaggio larghissimo in vista della sfida di ritorno all'Allianz Stadium.

20:38

Juve, clamoroso ko in casa del Galatasaray: attesa per le parole di Spalletti

Triplice fischio al RAMS Park: il Galatasaray batte la Juve 5-2. Risultato clamoroso che rende difficilissima la qualificazione agli ottavi di Champions League dei bianconeri: sul corrieredellosport.it tutte le dichiarazioni di Spalletti nel post-partita.

RAMS Park/Stadio Ali Sami Yen - Istanbul