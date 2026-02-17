Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Comolli sullo sfogo in Inter-Juve: "Ho esagerato ma abbiamo subito un'ingiustizia". Poi sulle scuse di Bastoni...

Non si fermano le polemiche su quanto accaduto nel derby d'Italia: le parole dell'ad bianconero prima di Galatasaray-Juve di Champions League
2 min
TagsComolliChivujuve

ISTANBUL - La Juve si prepara a scendere in campo per sfidare il Galatasaray, ma il tema caldo resta quanto accaduto in Inter-Juve. Dopo le scuse di Bastoni, sono arrivate anche le parole dell'amministratore delegato bianconero Damien Comolli prima dell'andata dei playoff di Champions League. "La decisione del Giudice sportivo? Rispetto sempre le decisioni dei giudici e aspettiamo il verdetto, poi prenderemo le nostre decisioni. La mia reazione è stata eccessiva, ho esagerato e mi dispiace se ho offeso qualcuno. Ma io sono qui per difendere il mio club da un'ingiustizia. Abbiamo subito un'ingiustizia".

Comolli su Marotta, Chiellini e le scuse di Bastoni: tutte le parole

In settimana Marotta aveva parlato di Chiellini come un dirigente ancora inesperto, ma Comolli è intervenuto duramente: "Non voglio rispondere ai dirigenti di altri club, voglio parlare del presente e del futuro. Chiellini è bravo fuori dal campo quanto lo era in campo, rappresenta il futuro del nostro club e del nostro calcio. Ho visto pochi dirigenti capaci come Chiellini nel suo ruolo". Infine, proprio sulle scuse di Bastoni: "Non posso commentare, è la sua decisione. È Kalulu che sarà squalificato per la prossima partita ed è molto ingiusto, è estremamente frustrante. Vogliamo collaborare con le autorità, la Figc e la Lega per migliorare il sistema, un sistema difettoso e che non funziona".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

