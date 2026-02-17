Comolli sullo sfogo in Inter-Juve: "Ho esagerato ma abbiamo subito un'ingiustizia". Poi sulle scuse di Bastoni...

ISTANBUL - La Juve si prepara a scendere in campo per sfidare il Galatasaray , ma il tema caldo resta quanto accaduto in Inter-Juve . Dopo le scuse di Bastoni , sono arrivate anche le parole dell'amministratore delegato bianconero Damien Comolli prima dell'andata dei playoff di Champions League. "La decisione del Giudice sportivo? Rispetto sempre le decisioni dei giudici e aspettiamo il verdetto, poi prenderemo le nostre decisioni. La mia reazione è stata eccessiva, ho esagerato e mi dispiace se ho offeso qualcuno. Ma io sono qui per difendere il mio club da un'ingiustizia. Abbiamo subito un'ingiustizia".

Comolli su Marotta, Chiellini e le scuse di Bastoni: tutte le parole

In settimana Marotta aveva parlato di Chiellini come un dirigente ancora inesperto, ma Comolli è intervenuto duramente: "Non voglio rispondere ai dirigenti di altri club, voglio parlare del presente e del futuro. Chiellini è bravo fuori dal campo quanto lo era in campo, rappresenta il futuro del nostro club e del nostro calcio. Ho visto pochi dirigenti capaci come Chiellini nel suo ruolo". Infine, proprio sulle scuse di Bastoni: "Non posso commentare, è la sua decisione. È Kalulu che sarà squalificato per la prossima partita ed è molto ingiusto, è estremamente frustrante. Vogliamo collaborare con le autorità, la Figc e la Lega per migliorare il sistema, un sistema difettoso e che non funziona".