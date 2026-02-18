Capello e la dura bacchettata a Inter e Juve in diretta tv: "Prima polemizzano, poi..."

Fabio Capello non le manda a dire e, dopo la brutta serata di Champions per l'Inter (e non solo) ha commentato in modo netto il ko per 3-1 dei nerazzurri contro il Bodo : "Sono sincero, mi aspettavo di più dai nerazzurri. I norvegesi mi hanno sorpreso perché giocano a calcio come se fossero ad una partita di calcetto. Aggiungiamo anche in questo campo si gioca un altro sport", ha detto Capello.

La frecciata all'Inter dopo il ko contro il Bodo

L'ex tecnico negli studi di Sky Sport ha poi proseguito la sua disanima: "L’Inter ha sofferto tanto, ha avuto poche occasioni da gol perché gli avversari recuperavano palla ed erano velocissimi in ripartenza con un ritmo superiore ai nerazzurri. Non abbiamo mai visto una giocata, un'apertura o un fraseggio da parte di Lautaro e compagni. La verità è che mi aspettavo di più a livello di attenzione da parte della squadra di Chivu. Secondo me possono ancora rimediare al ritorno visto che a San Siro c'è un altro terreno e avrà un palleggio più facile".

Il riferimento di Capello alle polemiche post Inter-Juve

La chiosa finale è un riferimento alle polemiche di Inter-Juve e del caso Bastoni: "Le due squadre protagoniste del caos mediatico di questi giorni, ovvero Inter e Juventus, hanno subito insieme otto gol nell'andata dei playoff. Io ho visto che entrambe le squadre non avevano la cattiveria che serve in una partita di Champions, erano in campo e basta". Una ragione ci sarà.