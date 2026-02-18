Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Bodo
Bodo
Inter
Inter
21:00
Champions League - 18.02.2026
Aspmyra Stadion

Bodo
21:00
Inter

Bodo Glimt-Inter diretta Champions League: segui l'andata dei playoff LIVE

Prima sfida in Norvegia per i nerazzurri, che cercano l'accesso agli ottavi di finale: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
Aggiorna

Dopo Juventus e Atalanta, tocca anche all'Inter nei play-off di Champions League: i nerazzurri affrontano in Norvegia il Bodo/Glimt sul sintetico nell'andata dello 'spareggio' che permetterà a una delle due squadre di arrivare agli ottavi della massima competizione europea: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

19:58

Dove vedere Bodo-Inter in tv e in streaming

Per scoprire dove vedere la partita di Champions League tra Bodo e Inter, CLICCA QUI!

19:45

Le formazioni ufficiali di Bodo-Inter

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

19:30

Tra poco il calcio d'inizio di Bodo-Inter: l'orario

Manca sempre al calcio d'inizio di Bodo/Glimt-Inter: la sfida comincia alle ore 21.

Aspmyra Stadion - Bodø

 

