Bodo Glimt-Inter diretta Champions League: segui l'andata dei playoff LIVE
Dopo Juventus e Atalanta, tocca anche all'Inter nei play-off di Champions League: i nerazzurri affrontano in Norvegia il Bodo/Glimt sul sintetico nell'andata dello 'spareggio' che permetterà a una delle due squadre di arrivare agli ottavi della massima competizione europea: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
19:58
Dove vedere Bodo-Inter in tv e in streaming
19:45
Le formazioni ufficiali di Bodo-Inter
BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu
19:30
Tra poco il calcio d'inizio di Bodo-Inter: l'orario
Manca sempre al calcio d'inizio di Bodo/Glimt-Inter: la sfida comincia alle ore 21.
Aspmyra Stadion - Bodø