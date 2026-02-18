Inter, Marotta prima del Bodo: "La vicenda tra Bastoni e Kalulu ha lasciato amarezza, chiudiamola..."

Marotta torna su Inter-Juve prima del Bodo

"Non voglio aggiungere nulla alle parole di Bastoni (che ha intanto ammesso il proprio errore, ndr), è una pagina che ha lasciato amarezza in generale - ha detto il presidente dell'Inter ai microfoni di 'Sky Sport' prima dell'andata dei playoff in Norvegia sul campo del Bodo/Glimt -. Chiudiamo questa pagina e pensiamo a questa partita molto difficile, speriamo che le italiane possano superare il turno, perché ne va del nostro movimento calcistico che ne ha tanto bisogno".

Le condizioni meteo e del campo in Norvegia

Così invece sulle difficili condizioni climatiche a Bodo: "Il campo? Non addentriamoci in polemiche, altrimenti... - ha detto scherzando ancora ai microfoni di 'Sky Sport' -. Dobbiamo adeguarci anche a questa situazione". Sullo stesso tema ha parlato anche ai microfoni di 'Amazone Prime Video': "Oggi non voglio creare alibi ma ci sono condizioni rare, il sintetico non è di ultima generazione. Spero che non ci saranno infortuni, ci adatteremo. Siamo abituati a convivere anche con queste difficoltà. Per noi la Champions è orgoglio, abbiamo l'impegno di onorarla fino in fondo".

Il futuro e la possibile 'recompra' di Stankovic jr

Questa invece, ai microfoni di 'Sky Sport', la risposta alla presenza dei fondi nel calcio: "Stanno operando nelle due milanesi, non sono così scettico sulla loro presenza. Insomma, c'è fondo e fondo... Nel nostro caso siamo fortunati". Infine una battuta su Aleksander Stankovic, figlio dell'ex interista Dusan, che è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e stasera sarà protagonista con la maglia del Bruges contro l'Atletico Madrid: "Abbiamo individuato in lui una crescita e una potenzialità futura: la recompra col Bruges scade tra un anno - ha chiosato in collegamento con 'Sky Sport' -, ogni discorso è sicuramente prematuro".