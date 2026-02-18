Dove vedere Bodo Glimt-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

Dopo le sconfitte della Juventus e dell'Atalanta, questa volta è turno dell' Inter di scendere in campo. Nei playoff di Champions League i nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria tra le polemiche contro la Juventus in campionato, scendono in campo in Norvegia, nel gelo di Bodo contro il Bodo Glimt.

Bodo Glimt-Inter, l'orario

Bodo Glimt-Inter è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 21, all'Aspmyra Stadion.

Dove vedere Bodo Glimt-Inter in diretta tv

Bodo Glimt-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bodo Glimt-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bodo Glimt-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.