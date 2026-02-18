Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Bodo Glimt-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per i playoff di Champions League: le probabili formazioni di Knutsen e Chivu
TagsChampions LeagueBodo GlimtInter

Dopo le sconfitte della Juventus e dell'Atalanta, questa volta è turno dell'Inter di scendere in campo. Nei playoff di Champions League i nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria tra le polemiche contro la Juventus in campionato, scendono in campo in Norvegia, nel gelo di Bodo contro il Bodo Glimt.

Bodo Glimt-Inter, l'orario

Bodo Glimt-Inter è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 21, all'Aspmyra Stadion.

Dove vedere Bodo Glimt-Inter in diretta tv

Bodo Glimt-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bodo Glimt-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bodo Glimt-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Knutsen e Chivu

BODO GLIMT (4-3-3): Hakin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen 
A disposizione: Faye Lund, Nielsen, Aleesami, Auklend, Helmersen, Klynge, Riisnæs, Bassi, Määttä, Chooly, Sjong 
Diffidati: Auklend, Berg. Squalificati: -. Indisponibili: -.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu 
A disposizione: Di Gennaro, J.Martinez, De Vrij, Acerbi, Dimarco, Darmian, Bovo, Zielinski, Diouf, L.Martinez, Bonny 
 Squalificati: -. Diffidati: Acerbi, L.Martinez, Mkhitaryan, Bastoni. Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Frattesi

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Dopo le sconfitte della Juventus e dell'Atalanta, questa volta è turno dell'Inter di scendere in campo. Nei playoff di Champions League i nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria tra le polemiche contro la Juventus in campionato, scendono in campo in Norvegia, nel gelo di Bodo contro il Bodo Glimt.

Bodo Glimt-Inter, l'orario

Bodo Glimt-Inter è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 21, all'Aspmyra Stadion.

Dove vedere Bodo Glimt-Inter in diretta tv

Bodo Glimt-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bodo Glimt-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bodo Glimt-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Media norvegesi: che attacco a BastoniLe parole di Bastoni
1
Dove vedere Bodo Glimt-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Knutsen e Chivu

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS