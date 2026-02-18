Corriere dello Sport.it
Quando si gioca Inter-Bodo, ritorno del playoff di Champions League: data, orario e dove vederla in tv

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida a San Siro: i nerazzurri di Chivu saranno chiamati a ribaltare la sconfitta per 3-1 dell'andata
3 min
TagsInterBodo GlimtChampions League

Due gol da rimontare, un solo risultato a disposizione: l'Inter è già proiettata alla sfida di ritorno contro i norvegesi del Bodo Glimt, che all'Aspmyra Stadion hanno vinto con il finale di 3-1 il match valido per l'andata dei playoff di Champions League. Tra meno di una settimana la gara decisiva per il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

Inter-Bodo, data e orario

Inter-Bodo Glimt è in programma martedì 24 febbraio, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Bodo in diretta tv

Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Calcio (canale 202).

Inter-Bodo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Bodo Glimt anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

