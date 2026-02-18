Quando si gioca Inter-Bodo, ritorno del playoff di Champions League: data, orario e dove vederla in tv

Due gol da rimontare, un solo risultato a disposizione: l 'Inter è già proiettata alla sfida di ritorno contro i norvegesi del Bodo Glimt , che all'Aspmyra Stadion hanno vinto con il finale di 3-1 il match valido per l'andata dei playoff di Champions League . Tra meno di una settimana la gara decisiva per il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

Inter-Bodo, data e orario

Inter-Bodo Glimt è in programma martedì 24 febbraio, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Bodo in diretta tv

Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Calcio (canale 202).

Inter-Bodo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Bodo Glimt anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.