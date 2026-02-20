Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
Ranking Uefa per il quinto posto in Champions League: la posizione aggiornata dell'Italia

L'Inghiterra è già sicura di avere uno slot extra per la prossima edizione dalla massima competizione europea per club
Ranking UEFA aggiornato. L'Italia è quinta e rincorre la Germania seconda per ottenere quinto posto per la prossima edizione della Champions LeagueL’Inghilterra, dopo la fine delle fasi campionato di Champions League, Europa League e Conference League, è già sicura dello slot aggiuntivo e resta, dunque, una sola possibilità per tutte le altre nazioni di partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea per club con una squadra in più.

Come funziona il Ranking Uefa?

Come funziona il ranking? I punteggi sono calcolati sommando per ogni nazione i risultati ottenuti nell’arco di una stagione dalle singole squadre qualificate alle coppe europee; i punti dipendono dall’esito delle singole partite (2 per la vittoria, 1 per il pareggio, più quelli per la fase a eliminazione diretta) e vengono divisi per il numero di partecipanti alle competizioni europee per club, che per l'Italia, in totale, sono 7: 4 squadre in Champions, 2 in Europa League e una in Conference Legue. Al termine della stagione europea, i campionati che occupano le prime due posizioni del ranking ottengono un posto in più a testa nell’edizione successiva della Champions League. 

Ranking Uefa, la posizione dell'Italia

Il ranking Uefa aggiornato dopo la gare settimanli di Champions League, Europa League e Conference League (tra parentesi il numero di squadre ancora in corsa rispetto a quelle inizialmente qualificate).

  • Inghilterra 21.513 (9/9)
  • Germania 16.785 (6/7)
  • Portogallo 16.600 (4/5)
  • Spagna 16.156 (6/8)
  • ITALIA 16.071 (6/7)
  • Polonia 14.125 (3/4)
  • Francia 14.035 (5/7)
  • Grecia 12.300 (3/5)
  • Cipro 11.906 (2/4)
  • Danimarca 11.750 (1/4)
 

