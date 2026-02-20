Ranking Uefa per il quinto posto in Champions League: la posizione aggiornata dell'Italia

Ranking UEFA aggiornato. L'Italia è quinta e rincorre la Germania seconda per ottenere quinto posto per la prossima edizione della Champions League. L’Inghilterra, dopo la fine delle fasi campionato di Champions League, Europa League e Conference League, è già sicura dello slot aggiuntivo e resta, dunque, una sola possibilità per tutte le altre nazioni di partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea per club con una squadra in più.