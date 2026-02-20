Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Osimhen infortunato, la decisione in vista di Juve-Galatasaray

L'attaccante non è stato convocato per la partita di campionato contro il Konyaspor: i dettagli
13 min
Tagsosimhenjuve

Victor Osimhen salterà la trasferta di campionato del Galatasaray contro il Konyaspor, in programma nel weekend e valida per la Super Lig. L'attaccante nigeriano, grande protagonista della vittoria per 5-2 contro la Juventus in Champions League, non figura nella lista dei convocati diramata dal club. Il motivo? Un forte dolore al ginocchio

Osimhen, il comunicato del Galatasaray 

Il comunicato ufficiale del Galatasaray parla chiaro: "Victor Osimhen, che accusa un fastidio al ginocchio destro, non è stato incluso nella lista per la partita contro il Konyaspor a titolo precauzionale". Insomma, non c'è nessun allarme a Istanbul in vista del match di ritorno dei playoff di Champions League contro la Juventus, in programma la prossima settimaba all'Allianz Stadium di Torino. Si tratta di un forfait mirato, utile per preservare la condizione fisica di Osimhen in vista dell'appuntamento europeo più importante della stagione.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Kalulu, la Juve chiede la graziaSpalletti su Kalulu

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS