Osimhen infortunato, la decisione in vista di Juve-Galatasaray
Victor Osimhen salterà la trasferta di campionato del Galatasaray contro il Konyaspor, in programma nel weekend e valida per la Super Lig. L'attaccante nigeriano, grande protagonista della vittoria per 5-2 contro la Juventus in Champions League, non figura nella lista dei convocati diramata dal club. Il motivo? Un forte dolore al ginocchio.
Osimhen, il comunicato del Galatasaray
Il comunicato ufficiale del Galatasaray parla chiaro: "Victor Osimhen, che accusa un fastidio al ginocchio destro, non è stato incluso nella lista per la partita contro il Konyaspor a titolo precauzionale". Insomma, non c'è nessun allarme a Istanbul in vista del match di ritorno dei playoff di Champions League contro la Juventus, in programma la prossima settimaba all'Allianz Stadium di Torino. Si tratta di un forfait mirato, utile per preservare la condizione fisica di Osimhen in vista dell'appuntamento europeo più importante della stagione.