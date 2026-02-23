L'allenatore del Bodo e la frecciata all'Inter in conferenza: "Il sintetico? Il City non si è lamentato..."

L'allenatore del Bodo/Glimt Kjetil Knutsen ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter, valida per il ritorno dei playoff di Champions League . Sul tavolo è tornato l'argomento del campo sintetico che aveva fatto discutere nella gara d'andata, vinta dai norvegesi 3-1: " Il Manchester City non aveva nemmeno nominato il campo . Neanche noi siamo abituati a San Siro, ma pensiamo ad altro", ha affermato l'allenatore. "Quello che fanno gli altri non è importante per noi, quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi".

La frecciata di Knutsen prima di Bodo-Inter

Knutsen prosegue: "Giocare a San Siro sarà comunque un regalo, dobbiamo essere pronti a raccoglierlo. Abbiamo un'idea di calcio forte e intenso. Ci siamo ispirati al Liverpool di Klopp". Lo stesso tedesco in giornata ha parlato proprio della doppia sfida tra Bodo e Inter avvisando i norvegesi su una possibile rimonta ricordando un suo precedente. "Ci sono giocatori che vogliono venire qui, non è una grande città ma puoi imparare a giocare a calcio. Siamo umili. Non dobbiamo solo difendere, dobbiamo pensare come se fossimo sullo 0-0 e non restare troppo bassi come baricentro. Tutta la squadra deve aiutare in difesa e poi in attacco, all'andata siamo stati bravi a chiuderla, siamo migliorati".