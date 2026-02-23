La Norvegia e le frecciate all'Inter, ma a sorpresa parla Klopp: "Occhio perché..."

Fairplay sì, ma fino a un certo punto. Il Bodo Glimt, quando si tratta di coppe europee, mette in campo tutte le armi che ha e così la stampa norvegese. Successe ai tempi della Roma (Mourinho e il suo staff lo ricordano bene) e succede anche ora: l'Inter è la squadra da eliminare per andare agli ottavi, il 3-1 dell'andata pone i norvegesi in una situazione di vantaggio ma tutto può ancora succedere. E allora, tra una frecciata su Bastoni - fischiato anche a Lecce - e una sul fatto che il campionato "ormai è praticamente vinto" si sposta l'attenzione. Poi però succede che a Tv2 un signore che si chiama Jurgen Klopp, ospite della Norvegia per le gare di biathlon a Milano-Cortina, riporti tutti alla realtà: "Quello che sta facendo il Bodo è... wow! Non potrebbe essere più incredibile. Nessuno pensava che sarebbero prima arrivati alla fase a gironi, poi che li avrebbero superati e ora possono andare agli ottavi. Pazzesco". Ma c'è un "ma" e Klopp è troppo esperto per non saperlo.