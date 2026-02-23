Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Norvegia e le frecciate all'Inter, ma a sorpresa parla Klopp: "Occhio perché..."

L'ex tecnico del Liverpool intervistato dalla tv norvegese a Milano-Cortina regala una speranza a Chivu: "Una volta venni eliminato nonostante avessi vinto all'andata 5-2"
Chiara Zucchelli
2 min
TagsKloppinterbodo

Fairplay sì, ma fino a un certo punto. Il Bodo Glimt, quando si tratta di coppe europee, mette in campo tutte le armi che ha e così la stampa norvegese. Successe ai tempi della Roma (Mourinho e il suo staff lo ricordano bene) e succede anche ora: l'Inter è la squadra da eliminare per andare agli ottavi, il 3-1 dell'andata pone i norvegesi in una situazione di vantaggio ma tutto può ancora succedere. E allora, tra una frecciata su Bastoni - fischiato anche a Lecce - e una sul fatto che il campionato "ormai è praticamente vinto" si sposta l'attenzione. Poi però succede che a Tv2 un signore che si chiama Jurgen Klopp, ospite della Norvegia per le gare di biathlon a Milano-Cortina, riporti tutti alla realtà: "Quello che sta facendo il Bodo è... wow! Non potrebbe essere più incredibile. Nessuno pensava che sarebbero prima arrivati alla fase a gironi, poi che li avrebbero superati e ora possono andare agli ottavi. Pazzesco". Ma c'è un "ma" e Klopp è troppo esperto per non saperlo.

Klopp e le parole sull'Inter prima del Bodo

"Ora hanno una grande occasione, ma una volta con il Liverpool abbiamo vinto una partita in casa per 5-2. Erano tempi diversi, con la regola dei gol in trasferta, ma alla fine siamo stati eliminati. Quindi non è ancora finita, ma la posizione in cui si trovano è fantastica". Della serie: fidarsi è bene, non fidarsi è decisamente meglio. "Il loro calcio - sottolinea Klopp - è buono, ma lo è di più il progetto. Hanno fiducia, sanno che in ogni occasione possono dire la loro". Questo non significa che il passaggio del turno è cosa certa: "Vedremo dove potranno arrivare", la conclusione del tecnico tedesco. L'Inter, con l'appoggio di San Siro, vuole ribaltare tutto. E chissà che le parole di Klopp non siano profetiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Chivu parla del BodoPio Esposito e il bellissimo gesto  per il Bodo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS