Capello durissimo con l’Inter dopo il ko con il Bodo: “Una cosa mi ha colpito, nessuno…”

"Ho visto un'Inter troppo lenta in tutte le giocate, senza velocità: ha cercato di entrare centralmente e non c'è riuscita, ma quello che mi ha colpito è che nessuno è stato in grado di dribblare un avversario: nessun uno contro uno, nessun dribbling e pochi cambi di campo". Fabio Capello è molto critico con i nerazzurri al termine di Inter-Bodo Glimt, che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.