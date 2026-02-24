Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Capello durissimo con l’Inter dopo il ko con il Bodo: “Una cosa mi ha colpito, nessuno…”

Capello durissimo con l’Inter dopo il ko con il Bodo: “Una cosa mi ha colpito, nessuno…”

L'ex tecnico punge i nerazzurri, eliminati dalla Champions Leagye: "Poca velocità e nessun dribbling"
2 min

"Ho visto un'Inter troppo lenta in tutte le giocate, senza velocità: ha cercato di entrare centralmente e non c'è riuscita, ma quello che mi ha colpito è che nessuno è stato in grado di dribblare un avversario: nessun uno contro uno, nessun dribbling e pochi cambi di campo". Fabio Capello è molto critico con i nerazzurri al termine di Inter-Bodo Glimt, che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.

Capello punge l'Inter: "Sucic è entrato troppo tardi"

I nerazzurri, che la scorsa stagione raggiunsero la finale del torneo, non riescono a qualificarsi per gli ottavi di finale del torneo, sconfitti anche nella sfida di ritorno disputata al Meazza dai norvegesi. "Nel primo tempo gli uomini di Chivu hanno giocato spesso a destra, ma senza creare pericoli. Pensavo che Dimarco potesse essere l'uomo in più, ma non è mai stato cercato con dei cambi di campo. E questo ha penalizzato l'Inter", ha ribadito Capello. "I nerazzurri non hanno giocato con la velocità necessaria per battere una squadra attenta come il Bodo. Le cose son cambiate quando è entrato Sucic, ma ormai era troppo tardi".

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Marotta smentisce le voci su SimeoneInter ko con il Bodo Glimt

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS