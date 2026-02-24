Capello durissimo con l’Inter dopo il ko con il Bodo: “Una cosa mi ha colpito, nessuno…”
"Ho visto un'Inter troppo lenta in tutte le giocate, senza velocità: ha cercato di entrare centralmente e non c'è riuscita, ma quello che mi ha colpito è che nessuno è stato in grado di dribblare un avversario: nessun uno contro uno, nessun dribbling e pochi cambi di campo". Fabio Capello è molto critico con i nerazzurri al termine di Inter-Bodo Glimt, che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.
Capello punge l'Inter: "Sucic è entrato troppo tardi"
I nerazzurri, che la scorsa stagione raggiunsero la finale del torneo, non riescono a qualificarsi per gli ottavi di finale del torneo, sconfitti anche nella sfida di ritorno disputata al Meazza dai norvegesi. "Nel primo tempo gli uomini di Chivu hanno giocato spesso a destra, ma senza creare pericoli. Pensavo che Dimarco potesse essere l'uomo in più, ma non è mai stato cercato con dei cambi di campo. E questo ha penalizzato l'Inter", ha ribadito Capello. "I nerazzurri non hanno giocato con la velocità necessaria per battere una squadra attenta come il Bodo. Le cose son cambiate quando è entrato Sucic, ma ormai era troppo tardi".