martedì 24 febbraio 2026
Inter
Inter
Bodo
Bodo
21:00
Champions League - 24.02.2026
Stadio Giuseppe Meazza

Inter
21:00
Bodo

Inter-Bodo Glimt diretta Champions League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVE

I nerazzurri di Chivu si giocano l'accesso alla fase ad eliminazione diretta: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
1 min
Aggiorna

Dopo il 3-1 subito in Norvegia, l'Inter cerca la rimonta contro il Bodo/Glimt a Milano nei play-off di Champions League. Obiettivo? Staccare il pass per un posto negli ottavi di finale tra le migliori sedici di Europa: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:40

Inter-Bodo Glimt, la probabile formazione di Chivu

Le possibili scelte dell'allenatore per la sfida di ritorno di Champions League: GUARDA QUI!

19:30

Tra poco il calcio d'inizio di Inter-Bodo/Glimt: l'orario

Il calcio d'inizio del match tra Inter e Bodo/Glimt è in programma alle ore 21.

Stadio Meazza - Milano

 

