Inter-Bodo Glimt diretta Champions League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVE
Dopo il 3-1 subito in Norvegia, l'Inter cerca la rimonta contro il Bodo/Glimt a Milano nei play-off di Champions League. Obiettivo? Staccare il pass per un posto negli ottavi di finale tra le migliori sedici di Europa: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
19:40
Inter-Bodo Glimt, la probabile formazione di Chivu
Le possibili scelte dell'allenatore per la sfida di ritorno di Champions League: GUARDA QUI!
19:30
Tra poco il calcio d'inizio di Inter-Bodo/Glimt: l'orario
Il calcio d'inizio del match tra Inter e Bodo/Glimt è in programma alle ore 21.
Stadio Meazza - Milano