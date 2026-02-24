Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
Capello e la domanda a Ronaldo che fa calare il gelo in studio: “Quanto pesi adesso?”. E lui risponde: “Ma basta…”

Frecciatina dell'ex allenatore, che ha avuto il brasiliano ai tempi del Real Madrid
2 min
Ronaldo Capello

Serata di ricordi e sorrisi per Ronaldo, tornato a San Siro insieme a Vieri prima del Bodo in Champions e accolto con grande affetto dal pubblico nerazzurro. Ai microfoni di Sky Sport, il Fenomeno ha raccontato le sue emozioni: "Tornare è molto bello così come percepire il sentimento di questi tifosi, che sono molto importanti per me. Sono sicuro che questa gente aiuterà l'Inter a firmare un'impresa".

Capello e Ronaldo, che siparietto in diretta: "Ma ora quanto pesi?"

Durante il collegamento non è mancato un siparietto con Fabio Capello, che lo ha punzecchiato con una battuta: "Ma quanto pesi ora?". Ronaldo ha replicato sorridendo e accettando lo scherzo: "E dai mister, ancora?". In studio sono poi scoppiate le risate, a chiudere un momento leggero e divertente.

 

 

 

