Sorteggio ottavi Champions League: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento
ROMA - Con le ultime gare di ritorno dei playoff in scena oggi (25 febbraio), dopo l'eliminazione dell'Inter (battuta ieri dal Bodo/Glimt) e la qualificazione dell'Atalanta, si va delineando il quadro degli ottavi di finale di Champions League e sale l'attesa per il sorteggio degli accoppiamenti (che definirà anche i possibili quarti e le possibili semifinali).
Champions League: risultati e tabellini
Champions League: le squadre qualificate agli ottavi
Alle otto squadre capaci di qualificarsi direttamente nella fase campionato (Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona e Manchester City) se aggiungeranno altre otto, le vincitrici degli spareggi: finora, in attesa delle tre gare serali, sono Atletico Madrid, Bodø/Glimt, Bayer Leverkusen, Newcastle e Atalanta.
Champions League: la classifica della fase campionato
Sorteggio accoppiamenti: quando e dove è in programma
Il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale, dei quarti e delle semifinali di Champions League è in programma venerdì 27 febbraio (ore 12) in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, che designerà il tabellone con il possibile cammino di ogni squadra fino alla finale di Budapest.
Dove seguire l'evento in tv e in streaming
L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile per gli abbonati su Now, Prime Video e Sky Go. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming anche su UEFA.com, UEFA.tv e sull'app ufficiale della UEFA Champions League. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
Come funziona il sorteggio degli ottavi di Champions League
Le squadre vengono accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le squadre di ciascuna coppia testa di serie vengono sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta. Per il sorteggio saranno preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate 7/8 e terminando con le squadre 1/2. Una pallina sarà estratta dall'urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L'altra squadra testa di serie dell'accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone. La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie.
Quali squadre giocheranno il ritorno in casa
Poiché le squadre sono state posizionate nel tabellone dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta e degli ottavi di finale, gli accoppiamenti e l'ordine delle partite sono già stati determinati dalla posizione delle squadre al momento dei sorteggi dei turni precedenti. Le squadre qualificate, dagli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale e, come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno del relativo turno in casa. La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone sarà designata come squadra di casa nominale per la finale.
Il quadro degli ottavi di finale
Arsenal contro Atalanta o Bayer Leverkusen
Bayern Monaco contro Atalanta o Bayer Leverkusen
Liverpool contro Juventus/Galatasaray o Atletico Madrid
Tottenham contro Galatasaray/Juventus o Atletico Madrid
Barcellona contro PSG/Monaco o Newcastle
Chelsea contro Monaco/PSG o Newcastle
Sporting Lisbona contro Bodø-Glimt o Real Madrid/Benfica
Manchester City contro Bodø-Glimt o Benfica/Real Madrid
Champions League, il calendario fino alla finale
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026.
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026.
Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026.
Finale: 30 maggio 2026 a Budapest.
