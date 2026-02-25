Sorteggio ottavi Champions League: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento

Le squadre vengono accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le squadre di ciascuna coppia testa di serie vengono sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta. Per il sorteggio saranno preparate quattro urne , con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie , iniziando dalle squadre classificate 7/8 e terminando con le squadre 1/2. Una pallina sarà estratta dall'urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone . L'altra squadra testa di serie dell'accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone . La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie.

Quali squadre giocheranno il ritorno in casa

Poiché le squadre sono state posizionate nel tabellone dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta e degli ottavi di finale, gli accoppiamenti e l'ordine delle partite sono già stati determinati dalla posizione delle squadre al momento dei sorteggi dei turni precedenti. Le squadre qualificate, dagli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale e, come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno del relativo turno in casa. La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone sarà designata come squadra di casa nominale per la finale.

Il quadro degli ottavi di finale

Arsenal contro Atalanta o Bayer Leverkusen

Bayern Monaco contro Atalanta o Bayer Leverkusen

Liverpool contro Juventus/Galatasaray o Atletico Madrid

Tottenham contro Galatasaray/Juventus o Atletico Madrid

Barcellona contro PSG/Monaco o Newcastle

Chelsea contro Monaco/PSG o Newcastle

Sporting Lisbona contro Bodø-Glimt o Real Madrid/Benfica

Manchester City contro Bodø-Glimt o Benfica/Real Madrid

Champions League, il calendario fino alla finale

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026.

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026.

Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026.

Finale: 30 maggio 2026 a Budapest.