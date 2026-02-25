Prestianni, la decisione dell’Uefa sul ricorso del Benfica: cosa succederà a Madrid dopo il caso razzismo con Vinicius
Gianluca Prestianni non potrà scendere in campo per la sfida di ritorno tra il Real Madrid e il Benfica. Ad annunciarlo è stata, attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA, in risposta al ricorso presentato dal club portoghese contro la sanzione provvisoria inflita al calciatore in seguito al caso di presunte offese razziste rivolte a Vinicius nella gara di andata. "L’Organo d’Appello della UEFA ha adottato oggi la seguente decisione: il ricorso presentato dallo SL Benfica è respinto. Di conseguenza, viene confermata la decisione dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA del 23 febbraio 2026".
Prestianni squalificato, non ci sarà per Real Madrid-Benfica
Prestiani così, prosegue la UEFA: "resta sospeso in via provvisoria per la prossima partita di competizioni per club UEFA per la quale sarebbe altrimenti idoneo". Il calciatore si trova attualmente a Madrid con la squadra, avendo svolto nella giornata di ieri sul prato del Bernabeu la rifinitura. In seguito alla decisione della UEFA, però, non potrà comparire nella lista dei convocati di Mourinho, a sua volta squalificato nel giorno del ritorno allo stadio madrileno.