Prestianni, la decisione dell’Uefa sul ricorso del Benfica: cosa succederà a Madrid dopo il caso razzismo con Vinicius

Gianluca Prestianni non potrà scendere in campo per la sfida di ritorno tra il Real Madrid e il Benfica. Ad annunciarlo è stata, attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA, in risposta al ricorso presentato dal club portoghese contro la sanzione provvisoria inflita al calciatore in seguito al caso di presunte offese razziste rivolte a Vinicius nella gara di andata. "L’Organo d’Appello della UEFA ha adottato oggi la seguente decisione: il ricorso presentato dallo SL Benfica è respinto. Di conseguenza, viene confermata la decisione dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA del 23 febbraio 2026".