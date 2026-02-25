Capello, che stoccata all'Inter: "Atalanta e Juve ci hanno resi orgogliosi, mentre..."

Atalanta e Juve lottano e chiudono con due risultati diversi: i nerazzurri ribaltano il risultato e fanno la storia , mentre i bianconeri sfiorano l'impresa contro il Galatasaray . È questo il finale della seconda serata del ritorno dei playoff di Champions League , dopo l'eliminazione dell'Inter . Passa, dunque, solo l'Atalanta, mentre salutano la competizione Juve e Inter. Secondo Fabio Capello , però, lo fanno in due modi nettamente diversi.

Capello su Atalanta, Juve e Inter: "Abbiamo visto la tempra del calcio italiano"

Dagli studi di Sky Sport, l'ex allenatore ha elogiato la Juve di Spalletti e la prestazione offerta contro il Galatasaray: "Veramente un peccato, questa Juve meritava di passare il turno. Questa sera ha corso, ha fatto giocate di qualità, non c'è stato un solo giocatore da criticare. Grande prestazione di squadra, una Juventus ammirevole". Poi il paragone tra Atalanta-Juve e l'Inter: "Chiudiamo questi playoff con due squadre italiane che ci rendono orgogliosi di come hanno giocato, mentre avevamo la tristezza di aver visto l'Inter amorfa ieri sera. Questa sera abbiamo visto la tempra del calcio italiano".