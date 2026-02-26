Furia tifosi Juve sull’arbitro killer di Champions: "Il rosso a Kelly è scandaloso, il fallimento del calcio"
I tifosi della Juve sono infuriati. Da ieri sera fino a stamattina hanno riversato la loro rabbia sui social, puntando il dito contro l'arbitro Pinheiro, che ha preso la decisione di espellere a sorpresa Kelly, lasciando la squadra di Spalletti in dieci uomini nella sfida di ritorno di Champions contro il Galatasaray. "Mi aspettavo che il Var avesse imparato la lezione di Inter-Juventus e avesse richiamato l'arbitro con la scusa del rosso diretto per togliere completamente il cartellino a Kelly. Sarebbe stata una decisione perfetta. Avevo troppa fiducia nel mondo", scrive un utente su X. Ancora: "Il rosso a Kelly è un errore gravissimo di arbitro e Var, perché il giocatore salta, guarda la palla in aria ma involontariamente calpesta il piede dell'avversario. È scandaloso".
Juve, i tifosi bocciano l'arbitro Pinheiro
Le critiche continuano: "Prestazione di altissimo spessore della Juventus stasera. Grave errore dell'arbitro l'espulsione di Kelly; nonostante questo la squadra di Spalletti avrebbe strameritato il passaggio del turno. Certe prestazioni fanno crescere mentalità e tenuta nervosa". C'è chi parla di follia: "Guardatevi le immagini. Quello del Gala mette la mano su Kelly prima del salto (nessun reale fallo). Ma l'arbitro dopo il Vsr poteva sanare usando la scusa che fosse stato sbilanciato. Invece rosso diretto da follia". L'arbitraggio non è piaciuto a nessuno: "Il cartellino rosso di Kelly è la prova del fallimento del calcio. Dimostra che l'arbitraggio si basa sul rallentatore e sul fermo immagine. L'azione non potrebbe essere più involontaria". La delusione è profonda: "Passano i turchi i quali dovrebbero ringraziare l'arbitro reo di una condotta di gara insufficiente, permettendo di perdere tempo nonostante il ricco vantaggio. L'espulsione di Kelly è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso".