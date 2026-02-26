Furia tifosi Juve sull’arbitro killer di Champions: "Il rosso a Kelly è scandaloso, il fallimento del calcio" 

I tifosi della Juve sono infuriati. Da ieri sera fino a stamattina hanno riversato la loro rabbia sui social, puntando il dito contro l'arbitro Pinheiro, che ha preso la decisione di espellere a sorpresa Kelly, lasciando la squadra di Spalletti in dieci uomini nella sfida di ritorno di Champions contro il Galatasaray. "Mi aspettavo che il Var avesse imparato la lezione di Inter-Juventus e avesse richiamato l'arbitro con la scusa del rosso diretto per togliere completamente il cartellino a Kelly. Sarebbe stata una decisione perfetta. Avevo troppa fiducia nel mondo", scrive un utente su X. Ancora: "Il rosso a Kelly è un errore gravissimo di arbitro e Var, perché il giocatore salta, guarda la palla in aria ma involontariamente calpesta il piede dell'avversario. È scandaloso".