Non si placano le polemiche per l'arbitraggio del portoghese Joao Pinheiro in occasione della sfida tra Juve e Galatasaray, che ha sancito l'eliminazione dalla Champions League della squadra di Luciano Spalletti. Riflettori puntati sul rosso estratto nei confronti di Kelly in avvio di ripresa. Una direzione arbitrale che non ha convinto, ma che ha raccolto la tesi difensiva di tanti media lusitani, che hanno giustificato il loro connazionale, ricordando che il difensore inglese era già ammonito e sarebbe stato espulso comunque per il secondo cartellino giallo. "In alcuni casi giustamente, in altri meno, ma non importa se si ha ragione, ciò che conta è fare rumore", scrive il quotidiano portoghese A Bola.