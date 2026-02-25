Juve-Galatasaray diretta Champions League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVE

Dopo il 5-2 dell'andata, la Juventus è chiamata a un'impresa storica, a tratti proibitiva, ma il nome che si rappresenta e la competizione lo impongono. Allo Stadium arriva il Galatasaray per la sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League. La squadra di Spalletti è reduce dal periodo più buio da quando l'allenatore di Certaldo si è seduto sulla panchina dei bianconeri: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, quarto posto in classifica perso e fuori dalla Coppa Italia, con la Champions appesa a un filo. Comunque vada in termini di risultato, la Juventus ha bisogno di una scossa. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.