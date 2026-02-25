Corriere dello Sport.it
Juve
Juve
Galatasaray
Galatasaray
21:00
Champions League - 25.02.2026
Allianz Stadium

TabellinoCalendarioClassifiche
Juve
21:00
Galatasaray

Juve-Galatasaray diretta Champions League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVE

Allo Stadium i bianconeri sono chiamati a una rimonta proibitiva: aggiornamenti in tempo reale
5 min
TagsChampions LeaguejuveGalatasaray
Aggiorna

Dopo il 5-2 dell'andata, la Juventus è chiamata a un'impresa storica, a tratti proibitiva, ma il nome che si rappresenta e la competizione lo impongono. Allo Stadium arriva il Galatasaray per la sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League. La squadra di Spalletti è reduce dal periodo più buio da quando l'allenatore di Certaldo si è seduto sulla panchina dei bianconeri: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, quarto posto in classifica perso e fuori dalla Coppa Italia, con la Champions appesa a un filo. Comunque vada in termini di risultato, la Juventus ha bisogno di una scossa. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

19:50

Galatasaray, la formazione ufficiale

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina, Gabriel Sara; Yilmaz, Osimhen, Lang. Allenatore: Buruk.

19:46

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceição, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti.

19:45

Dove vedere Juve-Galatasaray

La Juventus si appresta a quella che può diventare una serata storica in caso di impresa sul campo contro il Galatasaray: tutte le info e i canali per vedere la partita in tv e in streaming.

19:40

Galatasaray, i tifosi invadono Torino

Fin da questa mattina i tifosi turchi del Galatasaray hanno invaso a città di Torino in vista della sfida contro la Juventus: le immagini.

19:35

La probabile formazione di Spalletti

Ecco come Spalletti ha studiato la formazione per il ritorno della sfida contro il Galatasaray: le possibili scelte dell'allenatore della Juve.

19:31

Juve-Galatasaray, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per la sfida tra Juventus e Galatasaray, valida per il ritorno dei playoff di Champions League: fischio d'inizio in programma alle 21.

Allianz Stadium - Torino

 

 

