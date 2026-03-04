Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Disordini durante Juve-Galatasaray: la decisione della Uefa per i tifosi turchi è drastica

Il club presenterà un ricorso immediato per la gara di Anfield
2 min
TagsGalatasarayChampions LeagueJuventus

Il Galatasaray dovrà affrontare la cruciale trasferta di Anfield contro il Liverpool in totale solitudine. La UEFA ha infatti confermato una mano pesante nei confronti della società turca, vietando ufficialmente la vendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Liverpool-Galatasaray: vietata la vendita dei biglietti per il settore ospiti

Il provvedimento punitivo nasce dopo gli incidenti avvenuti a Torino durante il ritorno dei play-off contro la Juventus. All'Allianz Stadium, il comportamento dei sostenitori del Galatasaray è finito sotto la lente d’ingrandimento della commissione disciplinare a causa del fitto lancio di oggetti in campo e dell'accensione pericolosa di fumogeni e petardi, episodi che hanno spinto la Federazione europea a intervenire con fermezza. Oltre al blocco della trasferta in terra inglese, il club di Istanbul è stato condannato al pagamento di una multa amministrativa di 40.000 euro. La risposta dei vertici societari non si è fatta attendere: attraverso i propri canali ufficiali, il Galatasaray ha già annunciato che presenterà immediato ricorso contro la sanzione, sperando di ribaltare il verdetto e riaprire i cancelli di Anfield alla propria tifoseria.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

McKennie festeggia il ritorno di VlahovicIl piano di Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS