Disordini durante Juve-Galatasaray: la decisione della Uefa per i tifosi turchi è drastica

Liverpool-Galatasaray: vietata la vendita dei biglietti per il settore ospiti

Il provvedimento punitivo nasce dopo gli incidenti avvenuti a Torino durante il ritorno dei play-off contro la Juventus. All'Allianz Stadium, il comportamento dei sostenitori del Galatasaray è finito sotto la lente d’ingrandimento della commissione disciplinare a causa del fitto lancio di oggetti in campo e dell'accensione pericolosa di fumogeni e petardi, episodi che hanno spinto la Federazione europea a intervenire con fermezza. Oltre al blocco della trasferta in terra inglese, il club di Istanbul è stato condannato al pagamento di una multa amministrativa di 40.000 euro. La risposta dei vertici societari non si è fatta attendere: attraverso i propri canali ufficiali, il Galatasaray ha già annunciato che presenterà immediato ricorso contro la sanzione, sperando di ribaltare il verdetto e riaprire i cancelli di Anfield alla propria tifoseria.