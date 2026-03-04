Disordini durante Juve-Galatasaray: la decisione della Uefa per i tifosi turchi è drastica
Il Galatasaray dovrà affrontare la cruciale trasferta di Anfield contro il Liverpool in totale solitudine. La UEFA ha infatti confermato una mano pesante nei confronti della società turca, vietando ufficialmente la vendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.
Liverpool-Galatasaray: vietata la vendita dei biglietti per il settore ospiti
Il provvedimento punitivo nasce dopo gli incidenti avvenuti a Torino durante il ritorno dei play-off contro la Juventus. All'Allianz Stadium, il comportamento dei sostenitori del Galatasaray è finito sotto la lente d’ingrandimento della commissione disciplinare a causa del fitto lancio di oggetti in campo e dell'accensione pericolosa di fumogeni e petardi, episodi che hanno spinto la Federazione europea a intervenire con fermezza. Oltre al blocco della trasferta in terra inglese, il club di Istanbul è stato condannato al pagamento di una multa amministrativa di 40.000 euro. La risposta dei vertici societari non si è fatta attendere: attraverso i propri canali ufficiali, il Galatasaray ha già annunciato che presenterà immediato ricorso contro la sanzione, sperando di ribaltare il verdetto e riaprire i cancelli di Anfield alla propria tifoseria.