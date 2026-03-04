Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
McKennie festeggia il rinnovo con la Juve: la battuta e poi "l'apparizione" di Vlahovic

I bianconeri si allenano in vista della sfida casalinga con il Pisa
mckennie vlahovic juve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juventus corre verso la sfida all'Allianz Stadium contro il Pisa, valida per la ventottesima giornata di Serie A, in programma sabato 7 marzo, alle 20:45. Come documentato con il consueto video preseduta postato dal club bianconero sui social, McKennie ha commentato con simpatia il suo fresco rinnovo di contratto con il club bianconero fino al 2030. Avvicinandosi all'operatore che documentava l'ingresso di Locatelli e compagni sul campo dello Juventus Training Center, alla Continassa, il jolly statunitense ha scherzato: "Altri quattro anni con me!"

Vlahovic carico per il ritorno in gruppo con la Juve

Subito dopo è stato "ufficializzato" il ritorno di Vlahovic, che si è aggregato alla squadra per riprendere ad allenarsi in gruppo ed è stato accolto con un caloroso: "Bentornato! Com'è?""Grazie, tutto bene", ha risposto l'attaccante serbo. La lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro è ormai alle spalle. Non resta che ritrovare il ritmo partita e mettersi a disposizione di Spalletti per provare a essere l'arma in più nella volata Champions.

