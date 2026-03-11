Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
"L'hai detto tu, non io...": Capello riprende Palladino dopo la batosta dell'Atalanta in Champions

Botta e risposta in diretta a Sky dopo la disfatta dei bergamaschi
2 min

Bastosta senza se e senza ma per l'Atalanta di Palladino in Champions contro il Bayern Monaco. A fine partita, a Sky, Fabio Capello ha detto a Palladino: "Hai detto anche che avevate studiato attentamente dodici partite del Bayern Monaco. Cos’è che ha cambiato il Bayern Monaco per mettervi così in difficoltà, oppure l’avete studiata male?". Palladino ha replicato: "No, no mister. Noi ci aspettavamo che loro potessero metterci in difficoltà con questi giocatori veloci davanti, con gli attacchi alla profondità. Ma al di là del fatto che l’abbiamo studiata bene o male, come dice lei...".

Capello e il botta e risposta con Palladino

Capello a quel punto ha voluto chiarire: "L'hai detto tu che l'avete studiata attentamente, non io".  Palladino, a quel punto, ha chiarito: "Mister, ci sono dei valori in campo...". Lettura che approva lo stesso Capello: "Ecco, questa è la cosa importante, capire i valori". Martedì sera, a Bergamo, non sono stati neppure paragonabili. 

 

 

 

