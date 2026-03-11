"L'hai detto tu, non io...": Capello riprende Palladino dopo la batosta dell'Atalanta in Champions

Bastosta senza se e senza ma per l'Atalanta di Palladino in Champions contro il Bayern Monaco. A fine partita, a Sky, Fabio Capello ha detto a Palladino: "Hai detto anche che avevate studiato attentamente dodici partite del Bayern Monaco. Cos’è che ha cambiato il Bayern Monaco per mettervi così in difficoltà, oppure l’avete studiata male?". Palladino ha replicato: "No, no mister. Noi ci aspettavamo che loro potessero metterci in difficoltà con questi giocatori veloci davanti, con gli attacchi alla profondità. Ma al di là del fatto che l’abbiamo studiata bene o male, come dice lei...".