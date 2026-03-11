Corriere dello Sport.it
Dove vedere Bodo Glimt-Sporting Lisbona in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: le probabili formazioni di Knutsen e Borges
Bodo GlimtSporting LisbonaChampions League

Bodo Glimt-Sporting Lisbona, all'Aspmyra Stadion di Bodø si gioca la gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Nella Fase Campionato gli uomini di Knutsen hanno chiuso al ventitreesimo posto in classifica, con 9punti, eliminando l'Inter ai playoff mentre i portoghesi di Borges si sono piazzati settimi con 16 punti.

Bodo Glimt-Sporting Lisbona, data e orario

Bodo Glimt-Sporting Lisbona è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 21, all'Aspmyra Stadion di Bodø.

Dove vedere Bodo Glimt-Sporting Lisbona in diretta tv

Bodo Glimt-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Bodo Glimt-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta tv su Sky su Sky Sport (canale 253).

Bodo Glimt-Sporting Lisbona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bodo Glimt-Sporting Lisbona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Knutsen e Borges

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Høgh, Hauge. A disposizione: Faye Lund, Sjong, Villads Nielsen, Aleesami, Saltnes, Auklend, Riisnaes, Klynge, Bassi, Dybvik Maatta, Helmersen, Mikkelsen. Allenatore: Knutsen. 

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Auklend, Berg.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inácio, Iván Fresneda; Hjulmand, João Simões; Geny Catamo, Trincão, Luis Guilherme; Suárez. A disposizione: João Virginia, Diego Callai, Eduardo Quaresma, Debast, Moreira, Daniel Bragança, Morita, Nuno Santos, Faye, Flavio Gonçalves, Rafael Nel. Allenatore: Borges.

Indisponibili: Ioannidis, Mangas, Quenda.

Squalificati: Maxi Araujo, Pedro Gonçalves.

Diffidati: Luis Suarez.

