Dove vedere Bodo Glimt-Sporting Lisbona in tv? Sky o Prime Video, orario

Bodo Glimt-Sporting Lisbona , all'Aspmyra Stadion di Bodø si gioca la gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Nella Fase Campionato gli uomini di Knutsen hanno chiuso al ventitreesimo posto in classifica, con 9punti, eliminando l' Inter ai playoff mentre i portoghesi di Borges si sono piazzati settimi con 16 punti.

Bodo Glimt-Sporting Lisbona, data e orario

Bodo Glimt-Sporting Lisbona è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 21, all'Aspmyra Stadion di Bodø.

Dove vedere Bodo Glimt-Sporting Lisbona in diretta tv

Bodo Glimt-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Bodo Glimt-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta tv su Sky su Sky Sport (canale 253).

Bodo Glimt-Sporting Lisbona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bodo Glimt-Sporting Lisbona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.