Bayern Monaco-Atalanta diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVE

Percassi ad Amazon Prime Video: "De Roon? Ci aspettiamo ancora tanto da lui come calciatore. Ma è una garanzia, lo conosciamo benissimo dunque andiamo avanti. L'Atalanta stasera gioca con merito un ottavo di finale, arrivato dopo grandi partite. Raggiungerli è difficile, dunque bisogna dare importanza a quello che si è ottenuto. All'andata si poetva fare meglio, ma abbiamo giocato contro una dell squadre miglior d'Europa. C'è la speranza di far meglio ma anche la consapevolezza di poter fare meglio. La nostra filosofia non cambia, se continuamo a conquistare questi risultati stiamo bene. La concorrenza in Italia è tanta. Il progetto dell'Atalanta continua con la consapevolezza di poter vivere notte come questa".

20:30

Champions, le probabilità di passaggio del turno: Atalanta spacciata...

La squadra di Palladino contro il Bayern chiamata ad una missione praticamente impossibile: IL CALCOLO.

20:20

Palladino: "A Milano bella reazione. Daremo tutto per i nostri tifosi"

Palladino nel pre partita: "Per noi è motivo di orgoglio essere in questo stadio bellissimo agli ottavi a rappresentare l'Italia. Ci confrontiamo contro una corazzata, penso la più forte in Europa, mi ha impressionato. Cercheremo di dare tutto per i nostri tifosi, che ci hanno applaudito dopo il 6-1. Dopo la mazzata abbiamo avuto uan bella reazione contro l'Inter. I miei ragazzi non mollano mai e anche stasera daremo tutto fino alla fine. Un'esperienza del genere ci forma, ci alza il livello sotto tutti i punti di vista. Vogliamo continuare a crescere, la Champions è bellissima. In campionato cercheremo di giocarcela fino alla fine per la Champions, siamo indietro ma abiamo ancora degli scontri diretti. Abbiamo anche la Coppa Italia, abbiamo tante partite. Sapevamo di affrontare una squadra fortissima, se avevamo poche possibilità volevamo giocarcela in casa: il piano gara ci ha fatto male, è davvero difficile affrontarli. Non devi beccarli in giornata e tu devi essere perfetto.Oggi cercheremo di stare più bassi e fargli male in transizione con la nostra velocità".

20:10

De Ketelaere: "Dura ribaltare, ma è sempre la Champions"

De Ketelaere ha parlato ad Amazon Prime Video prima della partita: "Chiaro che dopo la sconfitta è dura ribaltare, non abbiamo molte possibilità, ma è sempre la Champions contro una squadra fortissima. Dobbiamo dimostrare di poter fare qualcosa contro loro. Sarò felice a fine partita se avremo la sensazione di aver dato il meglio, e magari un risultato positivo".

20:00

Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in tv

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: tutte le info e i canali per seguire la partita in tv e in streaming.

19:50

Atalanta, la formazione ufficiale

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino.