Tottenham-Atletico Madrid diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVE

Il Tottenham di Igor Tudor ospita l'Atletico Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli inglesi sono chiamati a rimontare il pesante 5-2 subito nella gara d'andata, match nel quale l'ex tecnico di Lazio e Juventus schierò a sorpresa il giovane Kinsky al posto di Vicario, salvo poi sostituirlo dopo un quarto d'ora. Chi passerà il turno affronterà nei quarti di finale la vincente del confronto tra Newcastle e Barcellona.