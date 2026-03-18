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Champions League - 18.03.2026
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Tottenham-Atletico Madrid diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVE

Gli uomini di Tudor tentano la clamorosa rimonta contro gli spagnoli guidati da Diego Pablo Simeone
3 min
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Il Tottenham di Igor Tudor ospita l'Atletico Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli inglesi sono chiamati a rimontare il pesante 5-2 subito nella gara d'andata, match nel quale l'ex tecnico di Lazio e Juventus schierò a sorpresa il giovane Kinsky al posto di Vicario, salvo poi sostituirlo dopo un quarto d'ora. Chi passerà il turno affronterà nei quarti di finale la vincente del confronto tra Newcastle e Barcellona.

20:16

Atletico, momento d'oro

L'Atletico Madrid, al contrario del Tottenham, vive un momento positivo. Gli uomini di Simeone occupano la terza posizione in classifica a + 13 sul Betis quinto e sono in finale di Coppa del Rey.

20:05

Le formazioni ufficiali

Tottenham (5-4-1): Vicario; Porro, Romero, Dragusin, Van de Ven, Spence; Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani. Allenatore: Tudor

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Ruggeri, Le Normand, Hancko, Molina; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone.

19:55

Tudor, pareggio in extremis con il Liverpool

Nell'ultimo turno di campionato il Tottenham ha strappato il pareggio in extremis contro il Liverpool. Un punto d'oro per gli uomini di Tudor (LEGGI TUTTO...)

19:45

Simeone prova a sfatare un tabù

Diego Pablo SImeone cercherà di sfatare un tabù: l'Atlético Madrid ha perso infatti cinque delle ultime sei sfide disputate in Inghilterra. Contro il Tottenham il tecnico argentino cercherà di invertire la rotta.
Tottenham Hotspur stadium, Londra

 

 

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