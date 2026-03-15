L'Arsenal vince trascinato da un classe 2009 e il Manchester City di Guardiola, dopo la brutta sconfitta in Champions contro il Real, viene fermato dal West Ham . Ma non si ferma la 30esima giornata di Premier League. Occhi puntati sullo scontro diretto per la zona Champions tra Manchester United e Aston Villa . 3-1 per la squadra di Carrick a Old Trafford che conquistano una vittoria fondamentale per tornare nel grande palcoscenico europeo dalla porta principale.

L'Aston Villa cade a Old Trafford: tris del Manchester United

Dopo un primo tempo con poche emozioni, Manchester United-Aston Villa si stappa nella ripresa. Casemiro trova la rete del vantaggio nell'apertura del secondo tempo: sul calciod'angolo battuto da Bruno Fernandes, il brasiliano attacca bene in area e di testa la mette dentro. Vantaggio però che non dura molto, l'Aston Villa trova il pareggio con Ross Barkley: cross in mezzo dell'ex Roma Bailey, pallone ribattuto e rimesso in mezzo che arriva sui piedi di Barkley. L'ex Everton a giro la mette dentro e riporta in parità la partita. Gol convalidato anche dopo il check del Var per una presunta posizione di fuorigioco attivo di Onana, giudicata però regolare. Passano sette minuti e lo United torna davanti: passaggio geniale di Bruno Fernades dalla linea di centrocampo per l'imbucata profonda, Cunha raccoglie il pallone, si invola verso Martinez e a tu per tu non sbaglia. Nel finale, si unisce alla festa anche Benjamin Sesko. Cunha scappa sulla destra, mette in mezzo il pallone da cui scaturisce una mischia in area, il pallone arriva sui piedi dello sloveno che si gira, calcia e supera Martinez, complice una deviazione involontaria di Mings.

Premier League, alle 17:30 Liverpool-Tottenham

Quattro gol nella gara di Old Trafford, poche emozioni invece nelle altre due partite in contemporanea. Terminano infatti senza gol sia Crystal Palace-Leeds che Nottingham Forest-Fulham. Nella sfida di Londra, il finale di primo tempo è stato incandescente: al 44' fallo di mano di Hughes in area, sul dischetto si presenta Calvert-Lewin che però tira direttamente fuori. Passano cinque minuti di recupero, Gudmundsson rimedia il secondo giallo e lascia il Leeds in dieci. Nella ripresa attacca solo il Crystal Palace, ma non riesce a trovare il gol del vantaggio. L'unica emozione della sfida tra Nottingham e Fulham la fa registrare l'ex Bologna Ndoye, che al 65' si vede annullare un gol dal Var. La domenica di Premier League prosegue alle 17:30 con la sfida tra Liverpool e Tottenham.