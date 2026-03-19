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Come sta Lang come l'infortunio horror al dito. Serataccia Galatasaray: frattura per Osimhen

Come sta Lang come l'infortunio horror al dito. Serataccia Galatasaray: frattura per Osimhen

Brutta serata per i due ex Napoli reduci dal match di Champions League contro il Liverpool
2 min

Serata da dimenticare per il Galatasaray ad Anfield, dove i turchi salutano la Champions League nel peggiore dei modi. Il netto 0-4 subito sancisce l’eliminazione dalla competizione, ma a preoccupare ulteriormente il tecnico Okan Buruk sono le condizioni di due uomini chiave: Noa Lang e Victor Osimhen.

Lang e Osimhen: come stanno

La gara contro il Liverpool si è trasformata rapidamente in un incubo. Oltre al passivo pesante, il Galatasaray perde anche pezzi importanti in vista dei prossimi impegni. Noa Lang, entrato nella ripresa, è stato protagonista di un episodio sfortunato al 75’. L’esterno offensivo è finito violentemente contro i cartelloni pubblicitari a bordo campo, riportando un profondo taglio al pollice della mano destra. Il club ha comunicato che il giocatore dovrà sottoporsi nelle prossime ore a un intervento chirurgico direttamente a Liverpool. Non va meglio a Victor Osimhen, costretto ad abbandonare il campo già all’intervallo dopo un colpo al braccio. Gli esami medici hanno evidenziato una frattura all’avambraccio destro. L’attaccante nigeriano è stato immobilizzato con un gesso e la decisione su un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori valutazioni.

 

 

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