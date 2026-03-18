Lang, infortunio shock: grave taglio a un dito e paura sul volto dei calciatori di Liverpool e Galatasaray

Liverpool-Galatasaray 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Champions League, grave taglio a un dito per Lang

Con gli inglesi già avanti 4-0 e dopo essere subentrato a inizio ripresa (dentro al posto di Boey), verso la fine del match Lang nello slancio di un'azione sfumata è finito addosso a uno dei tabelloni pubblicitari piazzati a ridosso della linea di fondo e ha provato a frenare la sua corsa appoggiandosi con una mano. Così facendo si è però tagliato un dito e immediate sono state le sue grida di dolore, con lo spavento dipinto sul suo volto e su quello di compagni e avversari, che si sono tutti rivolti subito con ampi gesti verso la panchina del Galatasaray per chiedere l'intervento dello staff medico.