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Lang, infortunio shock: grave taglio a un dito e paura sul volto dei calciatori di Liverpool e Galatasaray

Durante il ritorno degli ottavi di Champions League ad Anfield sfortunato incidente per l'esterno dei turchi (ma di proprietà del Napoli), trasportato in ospedale
TagsLangLiverpool-Galatasaraynapoli

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Infortunio shock per Noa Lang durante il match perso dal suo Galatasaray ad Anfield contro il Liverpool, valido come ritorno degli ottavi di Champions League, che ha visto i 'Reds' imporsi per 4-0 (dopo il ko per 1-0 incassato nel primo round a Istanbul) e staccare così il pass per i quarti di finale. Oltre alla delusione per l'eliminazione, tra i turchi c'è apprensione per le condizioni dell'attaccante olandese, arrivato in prestito dal Napoli durante la sessione invernale di mercato.

Liverpool-Galatasaray 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

 

 

Champions League, grave taglio a un dito per Lang

Con gli inglesi già avanti 4-0 e dopo essere subentrato a inizio ripresa (dentro al posto di Boey), verso la fine del match Lang nello slancio di un'azione sfumata è finito addosso a uno dei tabelloni pubblicitari piazzati a ridosso della linea di fondo e ha provato a frenare la sua corsa appoggiandosi con una mano. Così facendo si è però tagliato un dito e immediate sono state le sue grida di dolore, con lo spavento dipinto sul suo volto e su quello di compagni e avversari, che si sono tutti rivolti subito con ampi gesti verso la panchina del Galatasaray per chiedere l'intervento dello staff medico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

L'olandese del Galatasaray trasportato in ospedale

Con Lang medicato fuori dal campo, il gioco è rimasto comunque fermo per diversi minuti fino alla sua sostituzione con Icardi all'80'. L'esterno olandese è poi stato portato via dal campo in barella e trasportato in ospedale, vista la gravità del taglio al dito. Grande preoccupazione ovviamente in casa Galatsaray ma anche in casa Napoli, con aggiornamenti sulle condizioni di Lang attese nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Infortunio shock per Noa Lang durante il match perso dal suo Galatasaray ad Anfield contro il Liverpool, valido come ritorno degli ottavi di Champions League, che ha visto i 'Reds' imporsi per 4-0 (dopo il ko per 1-0 incassato nel primo round a Istanbul) e staccare così il pass per i quarti di finale. Oltre alla delusione per l'eliminazione, tra i turchi c'è apprensione per le condizioni dell'attaccante olandese, arrivato in prestito dal Napoli durante la sessione invernale di mercato.

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Con gli inglesi già avanti 4-0 e dopo essere subentrato a inizio ripresa (dentro al posto di Boey), verso la fine del match Lang nello slancio di un'azione sfumata è finito addosso a uno dei tabelloni pubblicitari piazzati a ridosso della linea di fondo e ha provato a frenare la sua corsa appoggiandosi con una mano. Così facendo si è però tagliato un dito e immediate sono state le sue grida di dolore, con lo spavento dipinto sul suo volto e su quello di compagni e avversari, che si sono tutti rivolti subito con ampi gesti verso la panchina del Galatasaray per chiedere l'intervento dello staff medico.

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