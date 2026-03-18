Il Liverpool travolge il Galatasaray e vola ai quarti di Champions League: il tabellone completo
ROMA - Un altro turno è alle spalle in Champions League e dopo le quattro gare andate in scena oggi (mercoledì 18 marzo) ha preso forma il quadro dei quarti di finale, con otto squadre rimaste in corsa per la vittoria della massima competizione Uefa per club.
Champions League: risultati, tabellini e calendario
Champions League: le otto squadre qualificate ai quarti
Dopo il Real Madrid (che ha eliminato il Manchester City), lo Sporting di Lisbona (capace di rimontare il ko per 3-0 incassato in Norvegia e di superare il Bodo/Glimt ai supplementari), l'Arsenal (passato ai danni del Bayer Leverkusen) e il Paris Saint-Germain (dominante contro il Chelsea), oggi hanno staccato il pass per i quarti anche il Barcellona (travolgendo il Newcastle con un clamoroso 7-2), il Bayern Monaco (battendo di nuovo l'Atalanta), l'Atletico Madrid (ko indolore a Londra con il Tottenham) e il Liverpool.
Champions League: la classifica della fase campionato
Il Liverpool travolge il Galatasaray e vola ai quarti
Una qualificazione conquistata in rimonta per i 'Reds' di Arne Slot, che partivano dal ko per 1-0 incassato nel match di andata a Istanbul. Trascinato dalla splendida atmosfera di Anfield (trasferta vietata ai tifosi ospiti per i disordini di Torino in occasione della recente sfida dei playoff con la Juve), nel match arbitrato dal quarto uomo Pawel Raczkowski (a causa dell'infortunio dell'altro polacco Szymon Marciniak), il Liverpool sblocca il risultato al 25' con Szoboszlai su corner calciato da Mac Allister. Con il Galatasaray frenato anche dall'infortunio di Osimhen, che si fa male a un braccio già all'8' e resiste dolorante per tutto il primo tempo, gli inglesi potrebbero raddoppiare prima del riposo quando l'ispirato Szoboszlai conquista un calcio di rigore (fallo di Jakobs), ma dal dischetto è disastroso Salah che sbaglia il 'cucchiaio' e si fa respingere la conclusione da Cakir (45+4'). Al rientro dagli spogliatoi ci sono Sané e l'ex napoletano Lang tra i turchi (fuori appunto Osimhen e anche Boey), che crollano però sotto i colpi dello stesso Salah, riuscito così a farsi perdonare il precedente errore dagli undici metri. L'egiziano prima serve a Ekitiké la palla del 2-1 (51'), su un suo tiro respinto dal portiere segna poi il 3-1 in tap-in Gravenberch (53') e infine si mette in proprio piazzando all'incrocio di sinistro la palla del 4-1 dopo un bello scambio con Wirtz (62'). Standing ovation per lui quando acciaccato lascia il campo a Gakpo (74'), mentre nel Galatasaray si fa male anche Lang che si taglia un dito andando a sbattere contro i tabelloni a fondo campo, viene portato via in barella e lascia il posto all'ex interista Icardi (80'). Nel finale Slot dà spazio anche all'azzurro Chiesa (dentro al posto di Ekitiké all'89') che, dopo il gol del 5-0 annullato a Mac Allister (per un fallo dell'argentino rilevato dall'arbitro), può così partecipare con i compagni alla festa di Anfield per la qualificazione del Liverpool ai quarti di Champions League.
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Quarti di finale: gli accoppiamenti e le date
Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League:
Andata (7-8 aprile):
1) Psg-Liverpool
2) Real Madrid-Bayern Monaco
3) Barcellona-Atletico Madrid
4) Sporting Lisbona-Arsenal
Ritorno (14-15 aprile):
1) Liverpool-Psg
2) Bayern Monaco-Real Madrid
3) Atletico Madrid-Barcellona
4) Arsenal-Sporting Lisbona
Dove seguire le sfide dei quarti in tv e in streaming
Le sfide dei quarti di finale saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in streaming su SkyGo e su Now. Una partita dell'andata e una del ritorno saranno però trasmesse in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. Dirette testuali, news e approfondimenti saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
Champions League, il calendario fino alla finale
Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026 (una tra Psg o Liverpool contro Real Madrid o Bayern Monaco e una tra Barcellona e Atletico Madrid contro Sporting Lisbona o Arsenal).
Finale: 30 maggio 2026 a Budapest.
ROMA - Un altro turno è alle spalle in Champions League e dopo le quattro gare andate in scena oggi (mercoledì 18 marzo) ha preso forma il quadro dei quarti di finale, con otto squadre rimaste in corsa per la vittoria della massima competizione Uefa per club.
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