Il Liverpool travolge il Galatasaray e vola ai quarti di Champions League: il tabellone completo

Il Liverpool travolge il Galatasaray e vola ai quarti

Una qualificazione conquistata in rimonta per i 'Reds' di Arne Slot, che partivano dal ko per 1-0 incassato nel match di andata a Istanbul. Trascinato dalla splendida atmosfera di Anfield (trasferta vietata ai tifosi ospiti per i disordini di Torino in occasione della recente sfida dei playoff con la Juve), nel match arbitrato dal quarto uomo Pawel Raczkowski (a causa dell'infortunio dell'altro polacco Szymon Marciniak), il Liverpool sblocca il risultato al 25' con Szoboszlai su corner calciato da Mac Allister. Con il Galatasaray frenato anche dall'infortunio di Osimhen, che si fa male a un braccio già all'8' e resiste dolorante per tutto il primo tempo, gli inglesi potrebbero raddoppiare prima del riposo quando l'ispirato Szoboszlai conquista un calcio di rigore (fallo di Jakobs), ma dal dischetto è disastroso Salah che sbaglia il 'cucchiaio' e si fa respingere la conclusione da Cakir (45+4'). Al rientro dagli spogliatoi ci sono Sané e l'ex napoletano Lang tra i turchi (fuori appunto Osimhen e anche Boey), che crollano però sotto i colpi dello stesso Salah, riuscito così a farsi perdonare il precedente errore dagli undici metri. L'egiziano prima serve a Ekitiké la palla del 2-1 (51'), su un suo tiro respinto dal portiere segna poi il 3-1 in tap-in Gravenberch (53') e infine si mette in proprio piazzando all'incrocio di sinistro la palla del 4-1 dopo un bello scambio con Wirtz (62'). Standing ovation per lui quando acciaccato lascia il campo a Gakpo (74'), mentre nel Galatasaray si fa male anche Lang che si taglia un dito andando a sbattere contro i tabelloni a fondo campo, viene portato via in barella e lascia il posto all'ex interista Icardi (80'). Nel finale Slot dà spazio anche all'azzurro Chiesa (dentro al posto di Ekitiké all'89') che, dopo il gol del 5-0 annullato a Mac Allister (per un fallo dell'argentino rilevato dall'arbitro), può così partecipare con i compagni alla festa di Anfield per la qualificazione del Liverpool ai quarti di Champions League.