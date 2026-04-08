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Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario

Al Camp Nou nuovo confronto tra la squadra di Flick e quella di Simeone per i quarti di Champions League: le possibili scelte dei due allenatori
TagsChampionsBarcellonaatletico madrid

A pochi giorni dallo scontro in campionato che ha visto vincere i catalani non senza polemiche, Barcellona e Atletico Madrid si incontrano di nuovo. Questa volta le due formazioni lo faranno nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. I colchoneros vogliono ottenere un buon risultato per la gara di ritorno al Metropolitano, mentre i blaugrana cercheranno di far pendere la qualificazione già a proprio vantaggio.

Barcellona-Atletico Madrid, data e orario

Barcellona-Atletico Madrid è in programma oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Camp Nou di Barcellona, teatro del derby spagnolo valido per i quarti di finale della UEFA Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv

Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport UnoSky Sport 251).

 

 

 

Barcellona-Atletico Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Barcellona-Atletico Madrid anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Flick e Simeone

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Gerard Martin, Cancelo; Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Lewandowski. Allenatore: Flick. 
A disposizione: Szczęsny, Kochen, Araujo, Balde, Cortes, Xavi Espart, Gavi, Casadó, Bardghji, Tommy, Olmo, Ferran Torres. 
Indisponibili: Christensen, F. De Jong, Bernal, Raphinha. Diffidati: Gerard Martin, Casadò, Fermin Lopez, Lamine Yamal 

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G.Simeone, Koke, Llorente, Lookman, Griezmann, Alvarez. Allenatore: D. Simeone 
A disposizione: Esquivel,  Mario De Luis, Pubill, Lenglet, Mendoza, Nico Gonzalez, Obed Vargas, Almada, Alex Baena, Sorloth, Julio Diaz.

Indisponibili: Oblak, Gimenez, Barrios, Johnny Cardoso. Diffidati: Lenglet, Le Normand, Pubill, Ruggeri, M. Llorente, Barrios, G. Simeone, Almada 

 

 

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A pochi giorni dallo scontro in campionato che ha visto vincere i catalani non senza polemiche, Barcellona e Atletico Madrid si incontrano di nuovo. Questa volta le due formazioni lo faranno nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. I colchoneros vogliono ottenere un buon risultato per la gara di ritorno al Metropolitano, mentre i blaugrana cercheranno di far pendere la qualificazione già a proprio vantaggio.

Barcellona-Atletico Madrid, data e orario

Barcellona-Atletico Madrid è in programma oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Camp Nou di Barcellona, teatro del derby spagnolo valido per i quarti di finale della UEFA Champions League.

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