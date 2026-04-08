Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv

Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport Uno, Sky Sport 251).