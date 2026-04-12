Champions League, Liverpool-Psg a Mariani: ad Anfield squadra arbitrale italiana
Liverpool-Psg, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma martedì 14 aprile, alle 21, ad Anfield, sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione Aprilia. Negli scorsi giorni Mariani è stato annunciato tra gli ufficiali di gara selezionati dalla Fifa per i prossimi Mondiali. Con tutte le italiane eliminate dalla massima competizione europea per club e dalla competizione iridata, una magra consolazione per il calcio tricolore.
All'andata il Psg ha vinto 2-0: chi affiancherà Mariani ad Anfield
Si ripartirà dal 2-0 in favore dei francesi nella gara di andata: gol di Doué all'11 e Kvaratskhelia al 65' nel pirmo atto della doppia sfida. Mariani avrà come assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Quarto uomo Matteo Marchetti. Al Var Aleandro Di Paolo e Marco Di Bello. Atletico Madrid-Barcellona (2-0 per i Colchoners al Camp Nou), altra gara del martedì Champions, è stato invece affidata al francese Clement Turpin.