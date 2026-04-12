Champions League, Liverpool-Psg a Mariani: ad Anfield squadra arbitrale italiana

Liverpool-Psg , gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League , in programma martedì 14 aprile, alle 21, ad Anfield, sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione Aprilia . Negli scorsi giorni Mariani è stato annunciato tra gli ufficiali di gara selezionati dalla Fifa per i prossimi Mondiali . Con tutte le italiane eliminate dalla massima competizione europea per club e dalla competizione iridata, una magra consolazione per il calcio tricolore.

All'andata il Psg ha vinto 2-0: chi affiancherà Mariani ad Anfield

Si ripartirà dal 2-0 in favore dei francesi nella gara di andata: gol di Doué all'11 e Kvaratskhelia al 65' nel pirmo atto della doppia sfida. Mariani avrà come assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Quarto uomo Matteo Marchetti. Al Var Aleandro Di Paolo e Marco Di Bello. Atletico Madrid-Barcellona (2-0 per i Colchoners al Camp Nou), altra gara del martedì Champions, è stato invece affidata al francese Clement Turpin.