Psg in semifinale di Champions League: Liverpool battuto 2-0

LIVERPOOL - Dopo il 2-0 dell’andata, il Paris Saint-Germain si impone con lo stesso risultato anche ad Anfield ed elimina il Liverpoolai quarti di finale di Champions League. A decidere la gara di ritorno è un grande Dembélé, a segno al 72’ e nel recupero. La squadra di Luis Enrique vola così in semifinale, dove affronterà una tra Bayern Monaco e Real Madrid, con i tedeschi avanti 2-1 dopo la gara d’andata.

Primo tempo tra Liverpool e Psg: regna l'equilibrio

Il Paris Saint-Germain gestisce il primo tempo con autorità, forte anche del 2-0 ottenuto all’andata. La squadra di Luis Enrique sfiora il vantaggio già al 10’, quando Dembélé viene fermato da un ottimo intervento di Mamardashvili. Al 31’ grande occasione anche per il Liverpool: prima Safonov salva su Kerkez, poi sulla respinta van Dijk calcia a colpo sicuro ma trova il decisivo intervento in scivolata di Marquinhos. Da segnalare anche un cambio forzato nei Reds, con Ekitké costretto a uscire per infortunio e sostituito da Salah, mentre nel Psg si ferma Nuno Mendes.

La ripresa: segna due volte Dembelè, fa festa Luis Enrique

Al 64’ episodio chiave ad Anfield: il Liverpool conquista un calcio di rigore dopo il contatto tra Mac Allister e Pacho. L’arbitro Mariani indica subito il dischetto, ma dopo il check al VAR cambia decisione e revoca il penalty, giudicando regolare l’intervento del difensore del Paris Saint-Germain. Pochi minuti dopo, al 72’, arriva la svolta: mentre il Liverpool spinge, il PSG colpisce in contropiede. Kvaratskhelia serve Dembélé al limite dell’area e il francese, con un preciso sinistro, batte Mamardashvili per l’1-0. Nel recupero, al 90+1’, i parigini chiudono definitivamente la gara: Barcola sfonda sulla sinistra e mette al centro per Dembélé che, a porta vuota, firma la doppietta e il definitivo 2-0. Luis Enrique in finale di Champions League.