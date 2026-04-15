Dove vedere Arsenal-Sporting in tv? Sky o Prime Video, orario

Dove vedere Arsenal-Sporting in diretta tv

Arsenal-Sporting sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Arsenal-Sporting, dunque, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, ma anche in chiaro su TV8 senza costi aggiuntivi.