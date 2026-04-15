Dove vedere Arsenal-Sporting in tv? Sky o Prime Video, orario
Il gol di Kai Havertz tiene avanti l'Arsenal di Mikel Arteta dopo il primo round del doppio confronto con lo Sporting di Rui Borges. Riflettori puntati sull'Emirates Stadium, dove i Gunners sono chiamati a difendere il vantaggio accumulato nel finale della gara d'andata di questi quarti di finale di Champions League. Discorso qualificazione ancora apertissimo, con gli inglesi che partono inevitabilmente favoriti.
Arsenal-Sporting, l'orario
Arsenal-Sporting andrà in scena oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 21 all'Emirates Stadium di Londra. Si ripartirà dall'1-0 dell'andata in favore dei Gunners. I portoghesi devono vincere con due gol di scarto nei 90 minuti per passare il turno senza andare ai tempi supplementari.
Dove vedere Arsenal-Sporting in diretta tv
Arsenal-Sporting sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Arsenal-Sporting, dunque, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, ma anche in chiaro su TV8 senza costi aggiuntivi.
Arsenal-Sporting, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Arsenal-Sporting in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Arteta e Rui Borges
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyokeres. Allenatore: Arteta.
A disposizione: 13 Kepa, 35 Setford, 3 Mosquera, 12 Timber, 33 Calafiori, 47 Lewis-Skelly, 16 Norgaard, 29 Havertz, 56 Dowman, 7 Saka, 11 Martinelli.
Indisponibili: Odegaard, Merino. Squalificati: -. Diffidati: Norgaard, Zubimendi.
SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, G. Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; G. Catamo, Trincao, P. Gonçalves; L. Suarez. Allenatore: Rui Borges.
A disposizione: 12 Virginia , 76 Migueis, 2 Reis, 6 Debast, 13 Vagiannidis, 72 Quaresma, 91 Mangas, 14 Kochorashvili, 23 Braganca, 52 Joao Simoes, 7 Quenda, 15 Faye, 90 Nel.
Indisponibili: Nuno Santos, Luis Guilherme, Ioannidis. Squalificati: -. Diffidati: Suarez.
Il gol di Kai Havertz tiene avanti l'Arsenal di Mikel Arteta dopo il primo round del doppio confronto con lo Sporting di Rui Borges. Riflettori puntati sull'Emirates Stadium, dove i Gunners sono chiamati a difendere il vantaggio accumulato nel finale della gara d'andata di questi quarti di finale di Champions League. Discorso qualificazione ancora apertissimo, con gli inglesi che partono inevitabilmente favoriti.
Arsenal-Sporting, l'orario
Arsenal-Sporting andrà in scena oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 21 all'Emirates Stadium di Londra. Si ripartirà dall'1-0 dell'andata in favore dei Gunners. I portoghesi devono vincere con due gol di scarto nei 90 minuti per passare il turno senza andare ai tempi supplementari.