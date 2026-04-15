Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario
È il giorno di Bayern Monaco-Real Madrid. All'Allianz Arena si gioca la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League: in palio il pass per le semifinali, dove ad attendere una delle due contendenti c'è il Psg di Luis Enrique, campione d'Europa in carica, reduce dalla doppia sfida con il Liverpool. Kompany contro Arbeloa, con i tedeschi apparsi in grande spolvero al "Bernabeu", come testimonia il successo (2-1) che attualmente tiene avanti i bavaresi.
Bayern Monaco-Real Madrid, l'orario del ritorno dei quarti di Champions
Secondo round del prestigioso doppio confronto tra Bayern Monaco e Real Madrid: riflettori puntati sull'Allianz Arena a partire dalle ore 21, quando lo sloveno Slavko Vinčić darà il via alle ostilità. Si ripartirà dal 2-1 dell'andata in favore di Kane e compagni.
Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in diretta tv
Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Prime Video su ogni comune smart tv e mobile, e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Bayern Monaco-Real Madrid, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bayern Monaco-Real Madrid anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Kompany e Arbeloa
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, L. Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.
A disposizione: 40 Urbig, 3 Kim, 8 Goretzka, 10 Musiala, 11 Jackson, 19 Davies, 20 Bischof, 21 Ito, 22 Guerreiro.
Indisponibili: Karl, Santos, Ulreich. Squalificati: -. Diffidati: -.
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Camavinga, A. Guler; Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Arbeloa.
A disposizione: 26 Fran Gonzalez, 29 Navarro, 24 Hujisen, 2 Carvajal, 18 Carreras, 20 Fran Garcia, 4 Alaba, 19 Ceballos, 45 Thiago Pitarch, 16 G. Garcia, 30 Mastantuono, 21 B. Diaz. Indisponibili: Courtois, Asencio, Rodrygo.
Squalificati: Tchouameni. Diffidati: Huijsen, Carreras, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappé.
È il giorno di Bayern Monaco-Real Madrid. All'Allianz Arena si gioca la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League: in palio il pass per le semifinali, dove ad attendere una delle due contendenti c'è il Psg di Luis Enrique, campione d'Europa in carica, reduce dalla doppia sfida con il Liverpool. Kompany contro Arbeloa, con i tedeschi apparsi in grande spolvero al "Bernabeu", come testimonia il successo (2-1) che attualmente tiene avanti i bavaresi.
Bayern Monaco-Real Madrid, l'orario del ritorno dei quarti di Champions
Secondo round del prestigioso doppio confronto tra Bayern Monaco e Real Madrid: riflettori puntati sull'Allianz Arena a partire dalle ore 21, quando lo sloveno Slavko Vinčić darà il via alle ostilità. Si ripartirà dal 2-1 dell'andata in favore di Kane e compagni.
Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in diretta tv
Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Prime Video su ogni comune smart tv e mobile, e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Bayern Monaco-Real Madrid, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bayern Monaco-Real Madrid anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.