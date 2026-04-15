Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario

Bayern Monaco-Real Madrid, l'orario del ritorno dei quarti di Champions

Secondo round del prestigioso doppio confronto tra Bayern Monaco e Real Madrid: riflettori puntati sull'Allianz Arena a partire dalle ore 21, quando lo sloveno Slavko Vinčić darà il via alle ostilità. Si ripartirà dal 2-1 dell'andata in favore di Kane e compagni.

Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in diretta tv

Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Prime Video su ogni comune smart tv e mobile, e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Bayern Monaco-Real Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bayern Monaco-Real Madrid anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.