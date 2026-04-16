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Olise sfotte il Real Madrid: "Loro sono i re della Champions?". Reazione furiosa sui social

L'autore del gol decisivo nei minuti di recupero ha commentato con ironia l'eliminazione dei Blancos: i dettagli
2 min
TagsoliseReal MadridBayern Monaco

Il Bayern Monaco ha centrato ieri sera la semifinale di Champions League eliminando il Real Madrid al termine di un emozionante 4-3 nella gara di ritorno (6-4 complessivo), dove comunque ha pesato l'espulsione di Camavinga. Michael Olise, autore del gol decisivo nei minuti di recupero, ha commentato con ironia la sconfitta dei Blancos. 

L'intervista virale di Olise 

Nella post-partita, alla domanda "Michael, quali emozioni stai provando in questo momento? Hai appena battuto i re della competizione?", Olise ha risposto: “I re della Champions League?”. Quando il giornalista di Tnt Sports gli ha ricordato i 15 titoli europei dei madrileni, il francese ha replicato con tono distaccato e provocatorio: “Sì, sì”.

Parole leggere, forse troppo, arrivate dopo una notte che ha comunque ribaltato le gerarchie: il Bayern Monaco ha festeggiato l’accesso alle semifinali, mentre il Real Madrid è escito di scena dalla Champions, dopo aver sfiorato la rimonta. E Olise ha messo il dito nella piaga, sminuendo la storia degli avversari. 

Tifosi del Real Madrid in rivolta 

L'intervista di Olise è diventata virale sui social e ovviamente non è piaciuta ai tifosi del Real. Tantissimi tifosi spagnoli, infatti, hanno "invaso" il profilo della stella del Bayern Monaco per ricordargli che hanno vinto tantissime edizione di Champions League.    

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