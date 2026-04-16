Olise sfotte il Real Madrid: "Loro sono i re della Champions?". Reazione furiosa sui social

Il Bayern Monaco ha centrato ieri sera la semifinale di Champions League eliminando il Real Madrid al termine di un emozionante 4-3 nella gara di ritorno (6-4 complessivo), dove comunque ha pesato l'espulsione di Camavinga . Michael Olise, autore del gol decisivo nei minuti di recupero, ha commentato con ironia la sconfitta dei Blancos.

L'intervista virale di Olise

Nella post-partita, alla domanda "Michael, quali emozioni stai provando in questo momento? Hai appena battuto i re della competizione?", Olise ha risposto: “I re della Champions League?”. Quando il giornalista di Tnt Sports gli ha ricordato i 15 titoli europei dei madrileni, il francese ha replicato con tono distaccato e provocatorio: “Sì, sì”.

Parole leggere, forse troppo, arrivate dopo una notte che ha comunque ribaltato le gerarchie: il Bayern Monaco ha festeggiato l’accesso alle semifinali, mentre il Real Madrid è escito di scena dalla Champions, dopo aver sfiorato la rimonta. E Olise ha messo il dito nella piaga, sminuendo la storia degli avversari.

Tifosi del Real Madrid in rivolta

L'intervista di Olise è diventata virale sui social e ovviamente non è piaciuta ai tifosi del Real. Tantissimi tifosi spagnoli, infatti, hanno "invaso" il profilo della stella del Bayern Monaco per ricordargli che hanno vinto tantissime edizione di Champions League.