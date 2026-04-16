Furia a Madrid dopo l'eliminazione in Champions: l'arbitro è "infame", Vinicius litiga con Bellingham e Arbeloa...

Nervi tesi in casa Real Madrid . L'eliminazione ai quarti di finale di Champions League, arrivata dopo il rocambolesco 4-3 di Monaco , ha scatenato la rabbia dei giocatori e dell'ambiente. La stampa spagnola si è scagliata contro l'arbitro Vincic, reo di aver espulso Camavinga nel finale della gara: al centrocampista del Real, già ammonito, è stato assegnato un secondo cartellino giallo, che ha fatto discutere.

La stampa spagnola si scaglia contro Vincic

Dopo le parole di Arbeloa alla fine della gara contro il Bayern Monaco, che si è scagliato contro l'arbitro per la decisione espellere Camavinga, anche i giornali spagnoli, si sono uniti al suo coro; un "Addio onorevole, arbitro infame", titola il quotidiano As, che nella cronaca della gara ricorda come il direttore di gara "ha rovinato la partita mostrando a Camavinga il secondo cartellino giallo per aver ritardato un calcio di punizione. Inaudito in una partita di questo livello. Una decisione oltraggiosa". Anche Marca è molto duro con il fischietto sloveno: "Un'ingiustizia".

Il faccia a faccia tra Bellingham e Vinicius e il futuro di Arbeloa

Nervi tesi anche tra i giocatori in campo: Vinicius è stato protagonista di un battibecco con Bellingham, che lo ha rimproverato di non avergli passato il pallone in una chiara occasione da gol. La reazione di Vinicius è stata immediata: ha intimato al compagno di stare zitto, dicendogli "Cosa vuoi? Cosa vuoi? Chiudi la bocca", un'immagine che ha fatto il giro del web. In Spagna ci si interroga anche sul futuro di Arbeloa che, interrogato sull'argomento, ha risposto: "Non sono affatto preoccupato e comprenderò appieno qualsiasi decisione prenderà il club. Sono un uomo del club e, se soffro, non è per me stesso, ma per il Real Madrid. Perché quest'anno non vinceremo la sedicesima Champions League. Ma non sono affatto preoccupato per il mio futuro". ma se da un lato l'allenatore dei Blancos non si dice preoccupato, per AS, il suo futuro sembra essere in bilico e lo dimostrano i dati, che non sono a suo favore. Se l'ex giocatore era stato chiamato per sostituire Xabi Alonso, i cui risultati non erano stati graditi da dirigenza e tifosi, Arbeloa, non sta facendo meglio del suo ex compagno di squadra.